SSD-кулер Arctic M2 Pro может укротить Samsung 990 Pro

27.06.2024

Компания Arctic выпустила кулер для твердотельных накопителей M.2, заявив, что он значительно повышает температуру твердотельных накопителей, не занимая при этом много места и не создавая шума. Этому скромному металлическому блоку удалось укротить горячий SSD под большой нагрузкой.

Кулер для твердотельных накопителей M2 Pro, доступный в черном или серебристом цветах, имеет размеры 73 x 24,2 x 13,5 мм и специально разработан для твердотельных накопителей M.2 формата 2280. Это позволяет ему вставляться внутрь большинства материнских плат, обеспечивая без проблем дополнительный уровень охлаждения. Внутри коробки вы найдете все необходимое для работы, и самое приятное то, что вам не придется думать о мощности, поскольку у этого устройства нет вентилятора.

Вместо сложного активного решения компания Arctic выбрала проверенный и проверенный металлический блок, действующий как пассивный радиатор, отсасывающий тепло от чувствительных компонентов и распределяющий его по большей площади для улучшения теплопередачи. Кулер контактирует как с верхней, так и с нижней частью твердотельного накопителя с помощью фирменных термопрокладок TP-3, охлаждая обе стороны.

Arctic заявляет о значительном падении температуры на 35°C на твердотельном накопителе Samsung 990 Pro емкостью 1 ТБ при копировании объемом 200 ГБ, при этом температура в простое снизилась примерно на 15°C. Что еще более важно, температура твердотельного накопителя оставалась ниже 55°C под нагрузкой, что позволяло ему постоянно поддерживать свою производительность. Смелое и очень впечатляющее заявление, исходящее от такого простого на вид кулера, который также подходит для консолей Sony PlayStation 5.

SSD-кулер M2 Pro теперь доступен в интернет-магазине Arctic по рекомендованной розничной цене 9,99 долларов США / 9,99 евро, но вы можете найти его на Amazon по цене от 5,49 долларов США. Однако обратите внимание, что цены могут вернуться к рекомендованной розничной цене, поскольку бренд известен тем, что выпускает продукты по сниженным ценам для первых пользователей.

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