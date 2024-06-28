Intel Lunar Lake на 20% быстрее, чем Meteor Lake

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28.06.2024

Появились первые результаты тестов грядущего процессора Intel Core Ultra 7 268V. Новый чип Lunar Lake демонстрирует 20%-ный прирост одноядерной производительности по сравнению с предшественником.

Часть серии мобильных процессоров Intel Lunar Lake следующего поколения, Core Ultra 7 268V был замечен в базе данных Geekbench 6, набрав 2713 баллов в одноядерном и 10 036 баллов в многоядерном режиме. Это означает, что его одноядерная производительность на 20% выше, чем у флагманского процессора Meteor Lake – Core Ultra 9 185H. По сравнению с конкурентами это ставит его примерно на уровень производительности чипа AMD Ryzen AI 9 365 Zen 5. При этом многоядерная производительность уступает процессорам AMD Zen 4 Hawk Point – вероятно, из-за более низкого TDP.

Совсем недавно Core Ultra 7 268V был топовым чипом в семействе Intel Core Ultra 200V, прежде чем уступил свое место недавно просочившемуся Core Ultra 9 288V. Внутри мы находим четыре производительных ядра Lion Cove и четыре эффективных ядра Skymont с тактовой частотой 5 ГГц и 3,7 ГГц соответственно. Однако обратите внимание, что результаты теста показывают базовую частоту 3,3 ГГц и частоту повышения 4,88 ГГц, что может указывать на неиспользованную производительность. Вероятно, это вызвано сбалансированным планом питания.

Эти характеристики дополняются 12 МБ кэш-памяти и 32 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5x-8533. Чип также оснащен iGPU Arc 140V с 8 ядрами Xe2 с тактовой частотой 2 ГГц. Вышеупомянутый процессор имеет общую мощность 17 Вт в PL1 (базовая мощность) и 30 Вт в PL2 (турбомощность), что делает чип довольно эффективным.

Ожидается, что эти чипы будут выпущены в сентябре следующего года и предложат большую эффективность по сравнению с компонентами Intel для настольных ПК. Нам не терпится увидеть, как они изменят рынок портативных устройств, особенно с этими свежеиспечёнными iGPU Battlemage.

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