Чипсеты Intel Arrow Lake оснащены еще одним слотом M.2 для подключения к процессору

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01.07.2024

Новая утечка демонстрирует предстоящие процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК и их схему чипсета серии 800. Среди многих деталей, платформа добавляет еще один связанный с ЦП слот M.2 наряду с собственной поддержкой Thunderbolt 4.

С приближением запуска платформы Intel LGA-1851 начали появляться утечки, и последняя из них включает конфигурации PCIe, памяти и хранилища. Согласно документу, предоставленному пользователем Chiphell, процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут иметь 16 выделенных линий PCIe Gen 5 для лучших графических карт.

Однако звездой шоу являются два слота M.2, подключенных к процессору. В отличие от предшественника Raptor Lake Refresh, у которого было четыре полосы для одного Gen 5 M.2, подключенного к процессору, на этот раз пользователи получают достаточно полос, чтобы подключить дополнительный Gen 4 через чип. Это означает, что, в отличие от серии 700, материнским платам серии 800 не придется жертвовать пропускной способностью PCIe видеокарты, чтобы предложить больше слотов хранения, подключенных к процессору. При этом обе платформы предлагают больше портов M.2 и SATA через свои чипсеты. Единственная проблема заключается в том, что они имеют общую пропускную способность с другими компонентами, такими как сеть и USB.

Что касается USB, то это следующее поколение продолжит предлагать смесь 20 Гбит, 10 Гбит и 5 Гбит вместе с видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Однако наиболее заметным изменением станет встроенный контроллер Thunderbolt 4, обеспечивающий скорость передачи данных до 40 Гбит/с, последовательное подключение устройств, видеовыход с использованием встроенного графического процессора Arc и возможность подключения внешних графических процессоров.

Как вы можете ожидать, DDR5 будет единственной поддерживаемой памятью, поэтому не ждите версий DDR4, таких как платы Z690/Z790. К счастью, цены на DDR5 существенно упали и теперь стоят менее 100 фунтов стерлингов за комплекты емкостью 32 ГБ. Что касается сетевых технологий, платы серии 800 должны поддерживать новейшие стандарты, такие как Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также порты LAN 1GbE или 2,5GbE.

Хотя Intel не указала цены и даты выпуска своих чипов Core Ultra 200K, ожидается, что их запуск состоится в этом году. Кроме того, имейте в виду, что вам понадобится новая материнская плата серии 800 для обновления вашего процессора, поскольку Intel перешла на новый разъем LGA-1851.

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