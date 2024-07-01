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Предварительные заказы на процессоры AMD Ryzen 9000 наконец-то раскрывают цены на процессоры

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01.07.2024
Предварительные заказы на процессоры AMD Ryzen 9000 наконец-то раскрывают цены на процессоры

Грядущие процессоры AMD Ryzen 9000 для настольных ПК были замечены у словенского ритейлера. Все начальные модели доступны для предварительного заказа по цене от €309.90.

Словенский магазин Funtech выставил на предварительный заказ все четыре будущих процессора Ryzen 9000. Начиная с самого доступного варианта, у нас есть шестиядерный 12-поточный Ryzen 5 9600X по цене €309.90, потенциально предлагающий достаточную производительность для большинства пользователей. Далее следует восьмиядерный 16-поточный Ryzen 7 9700X по цене €399.90, идеальный для геймеров, которые не хотят разоряться. За ним следует 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 9900X по цене €499.90, ориентированный на рабочие станции. Наконец, Ryzen 9 9950X с 16 ядрами и 32 потоками по цене 659,90 евро должен стать самым быстрым процессором, предназначенным для тех, кто хочет получить лучшее из того, что может предложить AM5 — по крайней мере, до выхода вариантов X3D.

Хотя мы не можем быть уверены, соответствует ли эта цена официальной рекомендованной розничной цене, это кажется вероятным, поскольку она почти имитирует сегментацию, используемую для чипов серии Ryzen 7000. Это также означает, что «инфляция» пока не достигла процессоров, что замечательно, поскольку теперь на одну проблему меньше.

Источник: Funtech.

 

Теперь вопрос только в том, стоит ли делать прыжок или ждать Ryzen 9000X3D. Если вы геймер, у которого уже есть достаточно хорошая машина, я бы рекомендовал подождать модели X3D, поскольку их запуск ожидается в сентябре следующего года. Однако, если ваш ПК начинает показывать признаки усталости, то платформа AM5 достаточно зрелая, чтобы обновить ее, не опасаясь ошибок.

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Все модели указаны как отправляемые 2 августа, что еще раз подтверждает ранее озвученное окно запуска. Открытие предварительных заказов так рано может означать, что AMD начала отправлять розничные единицы своим дистрибьюторам, поэтому мы должны увидеть, как другие магазины вскоре последуют этому примеру. Поскольку некоторые производители материнских плат уже предоставляют обновления BIOS для поддержки этих новых чипов, вы можете подготовиться уже сейчас, просто заменив ЦП, когда он прибудет. Между тем, если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как провести обновление BIOS, ознакомьтесь с руководством.

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Тэги: , , , Категории: НовостиIT
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