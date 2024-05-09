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Новый Asus ROG Ally сегодня порадует Бэтмена особенно1 мин для чтения

09.05.2024
Новый Asus ROG Ally сегодня порадует Бэтмена особенно

Второй Asus ROG Ally теперь официально представлен, и бренд демонстрирует свой новый дизайн в социальных сетях. Отмечая день рождения оригинала с особенно ярким изображением Ally, зоркие зрители могут заметить четверть нового устройства, торчащего с полки. Мы поближе познакомимся с портативным устройством в прямой трансляции сегодня в 15:00 по восточному времени / 20:00 по московскому времени.

Ни для кого не секрет, что Asus планирует обновить своего конкурента Steam Deck. В конце концов, с момента запуска ROG Ally 2023 рядом с названием указан год. Эта традиция напоминает сегмент ноутбуков компании и закладывает основу для ожидания второй итерации.

Затем Videocardz обнародовала планы бренда по Computex, предложив итеративное обновление, а не что-то действительно поколенческое. Вместо APU AMD Ryzen Z2 ROG Ally 2024 предположительно будет придерживаться текущих опций Z1.

Вместо этого слухи указывают на улучшения экрана и батареи. Хотя в тизере дисплей выглядит того же размера, его разрешение или частота обновления могут увеличиться. Он мог бы даже пойти по пути Steam Deck и добавить в него опцию OLED. Мы надеемся, что после недавних проблем мы также увидим более надежное устройство чтения SD-карт.

 

Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что новое устройство будет черного цвета, что соответствует улице Брюса Уэйна, если вы помните «Бэтмен: Начало». Хотя мы поклонники чистого белого дизайна, он легко пачкается, и с момента выпуска фанаты требовали более темной модели. Он также отказался от угловатого дизайна в пользу гораздо более эргономичной закругленной ручки. Оригинальный ROG Ally удивительно удобен благодаря своему стильному дизайну, но это больше связано с его весом.

Честно говоря, два основных усовершенствования, которые я хочу увидеть, не имеют ничего общего с аппаратным обеспечением. Ему необходимо лучшее программное обеспечение и низкая цена. Хотя Armory Crate и улучшилась за последний год, она все еще далека от Steam Deck. Настоящие инвестиции в обеспечение бесперебойной работы Windows 11 на портативных устройствах отвлекут меня назад. Valve также играет жестко в вопросе затрат. Asus не так уж и плох, учитывая, что он не заходит на территорию OneXPlayer, но это все равно значительно больше, чем просто начальный уровень. Следующему ROG Ally лучше быть доступным по цене, чтобы оставаться соперником, особенно если он не изобретает велосипед.

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Думаем, мы увидим больше в предстоящей прямой трансляции.

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Тэги: , , Категории: Игровые консоли, Компьютеры, НовостиIT

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