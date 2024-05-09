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Intel предлагает вам избегать базовых профилей на процессорах i91 мин для чтения

09.05.2024
Intel предлагает вам избегать базовых профилей на процессорах i9

Производители материнских плат выпустили базовые профили для борьбы с проблемами стабильности процессоров Core i9 13-го и 14-го поколения. В то время как в сообщениях говорилось, что Intel передала мандат партнерам, Team Blue официально опровергла эти утверждения, заявив полную противоположность.

В беседе с PCWorld представитель сказал: «Некоторые производители материнских плат выпустили профили BIOS с надписью «Intel Baseline Profile». Однако эти профили BIOS не совпадают с рекомендациями «Настройки Intel по умолчанию», которыми Intel недавно поделилась со своими партнерами в отношении проблем нестабильности, о которых сообщалось в процессорах SKU 13-го и 14-го поколения.

«Эти настройки BIOS «Базового профиля Intel», похоже, основаны на руководствах по подаче питания, ранее предоставленных Intel производителям, описывающих различные варианты подачи питания для процессоров SKU 13-го и 14-го поколения K в зависимости от возможностей материнской платы. Intel не рекомендует производителям материнских плат использовать «базовые» настройки подачи питания на платах, способных работать с более высокими значениями».

К сожалению, компания не вдается в подробности того, что вызывает проблемы или потенциальные исправления, но это совершенно не то, что она имела в виду. Короче говоря, базовые настройки BIOS просто снижают целевые показатели энергопотребления. Реальность такова, что только половина процессоров Intel i9-13900K корректно работает с использованием этого профиля. Это далеко не панацея. Те, кто использует реализацию Gigabyte, даже страдают от ужасающего падения производительности — до 28%. Еще больше оскорбляет рану: хотя изначально бренд уделял особое внимание профилю, с тех пор он отозвал пресс-релиз.

Intel предлагает вам избегать базовых профилей на процессорах i9

 

Однако «Настройки Intel по умолчанию» сочетают в себе идеалы теплового режима и питания, индивидуальные для каждой модели платы. По словам Team Blue, она «рекомендует клиентам реализовать профиль максимальной мощности, совместимый с каждой отдельной конструкцией материнской платы, как указано в таблице».

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До сих пор остаются вопросы относительно того, какие реализации подпадают под какой профиль, но Intel все еще работает над уточнением деталей. К сожалению, мы до сих пор не знаем, когда можно ожидать исправления, насколько широко распространены проблемы и распространяются ли гарантии на пострадавших. На данный момент вам лучше всего поговорить со своим продавцом, если вы хотите вернуть деньги.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT

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