Как настроить оптимальный компьютер для игры в Microsoft Flight Simulator 2024

Если вы готовы подняться в небо в Flight Simulator 2024, вам понадобится мощный ПК, чтобы насладиться захватывающим дух реализмом, который он предлагает. Детальные текстуры, ландшафты и сотни самолётов просто поставят на колени ваш обычный ПК. На этот раз Microsoft действительно усилила игру улучшенной графикой, сложными погодными системами и более реалистичным искусственным интеллектом, поэтому вот как собрать лучший ПК для оптимальной работы Flight Simulator 2024 в порядке приоритетности компонентов.

Процессор

Как и предыдущие версии, Flight Simulator 2024 требует больших вычислительных мощностей, особенно с учётом всех его детализированных ландшафтов и расчётов в реальном времени. Процессор высокого класса, такой как Intel Core i7-14700k или AMD Ryzen 9 9900X, справится с требованиями симулятора, обеспечивая плавную частоту кадров и отзывчивость в сложных сценариях. Для баланса между производительностью и долговечностью выбирайте как минимум восемь ядер, а 12 ядер идеально подойдут для опытных пользователей.

Видеокарта (GPU)

Визуальное оформление в Flight Simulator 2024 не имеет себе равных, поэтому графический процессор высшего уровня обязателен. NVIDIA RTX 4080 Super или AMD Radeon RX 7900 XTX обеспечат высокую частоту кадров в 4K при максимальных настройках или при использовании нескольких мониторов. Если у вас ограниченный бюджет, RTX 4070 Super всё равно обеспечит отличную производительность при разрешении 1440p, а 4060 подойдёт для разрешения 1080p. Помните, чем лучше графический процессор, тем более захватывающим будет ваш опыт.

ОЗУ

Для симуляции полёта требуется достаточно памяти, чтобы избежать зависаний во время напряжённых сцен. Рекомендуется не менее 32 ГБ оперативной памяти с частотой 5200 МГц или выше, особенно если вы планируете запускать другие программы в фоновом режиме. Более быстрая оперативная память несколько повысит производительность, особенно в системах с менее мощным процессором, но общая производительность — более важный параметр.

Хранение

Высокоскоростной твердотельный накопитель NVMe необходим для сокращения времени загрузки в Flight Simulator 2024. Несмотря на то, что FS2024 занимает меньше места, чем FS2020, из-за более эффективного сжатия и оптимизации, мы рекомендуем использовать накопитель объемом не менее 1 ТБ, чтобы у вас было дополнительное пространство для хранения. Скорость накопителя ускорит загрузку экранов и время загрузки, но не повлияет напрямую на производительность игры.

Системные требования Flight Simulator 2024

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