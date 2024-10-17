Вышла Android 15 для серии Pixel, но некоторые обещанные функции по-прежнему отсутствуют

Не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны (К. Прутков).

Google официально начал выпускать Android 15 для устройств Pixel, добавляя новые функции и улучшения. Но когда мы установили и поискали упомянутые ранее функции, мы не смогли их найти.

Это обновление внесло некоторые улучшения в систему безопасности, включая новую блокировку обнаружения кражи, которая использует искусственный интеллект для защиты устройств при обнаружении потенциальной кражи. Итак, допустим, вор выхватывает у вас телефон из рук; искусственный интеллект обнаружит резкое движение и мгновенно заблокирует телефон.

Пользователи также могут использовать новую функцию удалённой блокировки, чтобы защитить своё устройство от любого другого устройства с помощью номера телефона. Эти функции доступны и будут доступны на большинстве устройств с Android 10+.

Прошли те времена, когда для скрытия приложений приходилось загружать сторонние приложения, по крайней мере, на стандартных устройствах Android. Android 15 предлагает “Личное пространство”, цифровой сейф для организации конфиденциальных приложений, таких как социальные сети, знакомства и банковские приложения. Для складных устройств и планшетов предусмотрена переносная панель задач и сопряжение приложений для упрощения многозадачности.

Любителям фотографии понравится улучшенная функция «Улучшенная съёмка при слабом освещении» и расширенные возможности управления камерой в приложении, а приложения для обмена сообщениями получат поддержку спутниковой связи в районах без мобильной связи или Wi-Fi.

Несмотря на эти дополнения, в первоначальной версии явно отсутствуют некоторые обещанные функции. Отсутствует новое приложение «Погода», о котором было объявлено при выпуске серии Pixel 9. Также пока отсутствует функция, с помощью которой пользователи могли бы устанавливать верхний предел зарядки аккумулятора на уровне около 80%. Кроме того, похоже, что Instagram не работает на устройствах Pixel по всему миру после обновления до Android 15.

Если вы еще не загрузили Android 15, вы можете загрузить его, перейдя в Настройки> Система> Обновления программного обеспечения> Обновления программного обеспечения.

Отсутствующие функции должны стать доступными в следующем выпуске обновления Pixel, обычно 5-го числа каждого месяца.

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