В WordPress 6.7 дебютируют тема Twenty Twenty-Five и функция уменьшения масштаба

В WordPress 6.7 CMS под кодовым названием «Rollins» появилась новая элегантная тема по умолчанию, гибкие инструменты дизайна и улучшенный контроль динамического контента.

WordPress — самая популярная система управления контентом (CMS) в мире, на которой работает более 40% всех веб-сайтов. Самое приятное, что она бесплатная и с открытым исходным кодом.

Сегодня команда разработчиков WP выпустила новую версию 6.7 под кодовым названием «Роллинз» (в честь легенды джаза Сонни Роллинза), которая предоставляет пользователям ещё больше инструментов и возможностей для создания и поддержки своих сайтов.

Изюминкой выпуска является новая современная тема Twenty Twenty-Five. Разработанная с учётом гибкости, она идеально подходит для любого блога любого масштаба. Она включает в себя множество вариантов стилей, шаблонов блоков и цветовых палитр, которые упрощают и делают увлекательным процесс настройки вашего сайта.

В обновлении также представлена новая функция «Уменьшить масштаб», которая позволяет пользователям отойти на шаг назад и взглянуть на свой сайт с более широкой точки зрения. Это позволяет как никогда легко редактировать и упорядочивать целые разделы контента, добавлять новые элементы и перемещать существующие. Представьте, что вы — архитектор, который видит общую картину, продумывая каждую деталь.

А теперь кое-что очень интересное — попрощайтесь со сложным кодированием, когда дело касается динамического контента. WordPress 6.7 упрощает создание динамических страниц благодаря новому пользовательскому интерфейсу для подключения блоков к пользовательским полям. Теперь вы можете связать блоки с полями всего в несколько кликов, получив больше возможностей для управления динамическим контентом прямо в редакторе.

Что касается управления шрифтами, в WordPress 6.7 появились новые параметры типографики, которые дают вам полный контроль над шрифтами вашего сайта. Новый интерфейс «Стили» позволяет легко создавать, редактировать и применять предустановки размера шрифта, в том числе адаптивную типографику.

В WordPress 6.7 внесены значительные улучшения производительности, в том числе более быстрая загрузка шаблонов, оптимизированные предварительные просмотры и улучшенная поддержка PHP 8+. Изображения, загружаемые с задержкой, теперь автоматически изменяют размер для повышения производительности, а обработка тегов в HTML API стала более эффективной, чем когда-либо.

Доступность также была в центре внимания в этом выпуске: более 65 исправлений и улучшений. Эти улучшения делают WordPress более удобным для всех: от улучшенной навигации с помощью клавиатуры в редакторе до более понятных подписей и доступных заголовков на экранах входа в систему.

Для получения дополнительной информации обо всех изменениях в новой версии обратитесь к объявлению о выпуске или ознакомьтесь с интерактивной презентацией здесь. Кроме того, не забудьте создать резервную копию своего сайта перед установкой обновлений WordPress.

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