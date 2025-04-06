Будучи самой большой поисковой системой в мире, Google неплохо автоматически обнаруживает и публикует новые веб-сайты. Однако иногда он может автоматически не показывать сайт сразу. Поскольку Google является самым большим источником трафика для большинства веб-сайтов, важно, чтобы вы
Мы нашли простой инструмент командной строки для генерации Google Sitemaps, но он не нравится нам. Вот мы решили написать простой генератор карты сайта при помощи скрипта командной строки Bash. Этот скрипт Bash использует wget, так что
Будучи загружен более 1 миллиона раз, плагин WordPress SEO плагин на сегодняшний день является лучшим и наиболее полным SEO плагином для WordPress. В то время как он не дал нам никаких проблем в прошлом, для некоторых