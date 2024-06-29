Цены на DRAM и VRAM, вероятно, вырастут в третьем квартале из-за спроса на ИИ

29.06.2024

2024 год не был добр к ценам на DRAM, поскольку мы уже увидели рост стоимости SSD и памяти до 20%. К сожалению, похоже, что в третьем квартале ситуация не улучшится, поскольку аналитики полагают, что нас ждет еще один виток инфляции.

TrendForce прогнозирует еще 5-10% в области обычной DRAM, включая чипы HBM (память с высокой пропускной способностью). В сфере ПК это означает рост цен на DDR4, DDR5 и GPU VRAM на 3-8% со следующего месяца, как раз когда начали появляться лучшие предложения по видеокартам. Поскольку на складе все еще много памяти предыдущего поколения, целью, скорее всего, станут новейшие технологии. Между тем, сильнее всего пострадают цены на серверы, скачок которых составит 13% по сравнению с несколькими месяцами, которые только что прошли.

Причина повышения во многом связана с искусственным интеллектом (ИИ). По мере ускорения внедрения спрос на оборудование с поддержкой искусственного интеллекта значительно увеличился. Мы уже видели, как TSMC переоценила свои производственные затраты из-за ограничений мощностей. В конце концов, если мало что можно сделать, то это всегда достанется тому, кто предложит самую высокую цену. Проблема в том, что производители почти всегда перекладывают добавленную стоимость на нас, потребителей.

Неизвестно, как это повлияет на цены на видеокарты серии Nvidia GeForce RTX 50. Потребительские графические процессоры Blackwell уже не за горами, и слухи указывают на поздний выпуск в третьем или четвертом квартале. Поскольку слухи предполагают, что большинство из них будут иметь GDDR7, которая уже стоит чуть меньше 30% дороже, чем GDDR6, это, безусловно, не сулит ничего хорошего.

Я мог бы сказать то же самое о HBM, который также дорог и является основным фокусом для производителей чипов, которые движутся вперед. Хотя стандарт лучше подходит для рабочих нагрузок, а не для игр (в конце концов, у GDDR лучшая задержка), тайваньские производители уже переводят емкость в сторону HBM. Это неизбежно отвлечет запасы от GDDR, в любом случае повышая цену на оба.

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