landing page
Как создать бесплатный лендинг WordPress без плагина-
WordPress поддерживает большинство веб-сайтов в Интернете. Фактически, это ошеломляющие 27% веб-сайтов в мире и 56% рынка систем управления контентом. Недорогой и удобный интерфейс позволяет веб-мастерам и владельцам бизнеса легко создавать свой собственный веб-сайт и публиковать контент для своей аудитории.Одно упускаемое из виду преимущество использования WordPress — это то, насколько легко любому человеку создавать целевые страницы для маркетинговых кампаний. Любой, кто использует
Что такое landing page?-
Друзья рад приветствовать на сайте andreyex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое landing page. Возможно кто-то скажет зачем эта статья на ресурсе о дизайне, а для того чтобы создавать грамотный дизайн целевых страниц. И для этого необходимо владеть информацией о том что такое целевая страница, для чего необходима, что в ней важно и другое.Сейчас стало
Перед тем, как начать строить landing page на WordPress-
Одно-страничный сайт очень популярен в последние годы, так что я нахожу все больше и больше подобные темы WordPress продающиеся на просторах интернета. Когда вы читаете эту статью, думаю, что вы собираетесь создать свой собственный сайт на основе landing page для запуска вашего бизнеса, не так ли?Перед тем как начать эту тему, я хочу поделиться своим опытом от нашего одно-страничного сайта поддержки