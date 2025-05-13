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Друзья рад приветствовать на сайте andreyex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое landing page. Возможно кто-то скажет зачем эта статья на ресурсе о дизайне, а для того чтобы создавать грамотный дизайн целевых страниц. И для этого необходимо владеть информацией о том что такое целевая страница, для чего необходима, что в ней важно и другое.Сейчас стало