IBM открывает первый центр квантовых вычислений в Европе

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IBM открыла свой Центр квантовых данных в Энингене, Германия, чтобы дать европейским компаниям возможность разрабатывать варианты использования квантовых вычислений.

IBM представила свой первый центр обработки данных IBM Quantum за пределами Соединенных Штатов – и второй в истории – в Энингене, Германия. На торжественной церемонии присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, высокопоставленные европейские правительственные чиновники и глобальные компании, базирующиеся в Европе,

Центр обработки данных включает в себя две системы на базе IBM Quantum Eagle. Вскоре будет добавлена третья система, основанная на QPU Heron. По данным IBM, Heron предлагает в 16 раз более высокую производительность и в 25 раз более высокую скорость, чем предыдущие квантовые компьютеры IBM.

Центр обработки данных в Энингене будет служить европейским облачным регионом для IBM Quantum. Совместно с ведущими европейскими компаниями, университетами и органами власти компания планирует продвигать квантовые вычисления и способствовать развитию талантов в этой области в Европе.

Новые возможности для разработки решений

На открытии присутствовали несколько высокопоставленных представителей глобальных компаний, базирующихся в Европе, включая Credit Mutuel, Bosch, E.ON, Volkswagen Group и другие, а также научно-исследовательские институты, такие как Университет Страны Басков в Испании и Общество Фраунгофера. Эти организации входят в число более чем 80 европейских организаций, входящих в IBM Quantum Network, многие из которых имеют возможность доступа к системам IBM Quantum Data Center в Европе, что потенциально позволяет им исследовать алгоритмы и приложения квантовых вычислений для решения некоторых из самых сложных задач в своих отраслях.

“Наше сотрудничество с IBM на ‘этапе масштабирования’ квантовых вычислений развивается, как и планировалось”, – сказал Франц Рубле, президент Euro-Information и вице-председатель банковского подразделения Crédit Mutuel. “Мы работаем над разработкой конкретных приложений, которые улучшат опыт наших клиентов и участников и создадут дополнительную ценность для всех направлений бизнеса Группы”.

Он убеждён, что квантовые вычисления приведут к стратегическому развитию, особенно в банковской сфере, создавая новые возможности и предлагая решения сложных проблем, сказал менеджер. А поскольку это единственная отрасль, которая не защищена патентами, квантовые вычисления — это не вариант, а необходимость, добавил он. Банк будущего должен уделять больше внимания клиентам, улучшать услуги и повышать эффективность работы.

“Мы считаем, что предоставление нашим ученым и инженерам возможности решать сложные задачи в материаловедении, физике высоких энергий и науках о жизни с использованием квантовых вычислений – и предоставление им доступа к новейшим квантовым компьютерам для этого – будет иметь решающее значение для прорывных достижений во всех этих дисциплинах”, – добавил Хавьер Айзпуруа, профессор Икербаскского международного физического центра Доностиа (DIPC) Университета Страны Басков и директор BasQ. “Совместное использование квантовых вычислений, искусственного интеллекта и науки о данных, если оно получит широкое распространение, откроет новые возможности не только в фундаментальных исследованиях, но и в промышленных инновациях”.

Как отметил доктор Томас Кропф, президент отдела исследований корпоративного сектора и передовых разработок Robert Bosch GmbH, его компания поставила перед собой цель внедрять инновации в области моделирования материалов с использованием квантовых компьютеров. В сотрудничестве с IBM Quantum компания Bosch разрабатывает масштабируемые алгоритмы, которые призваны революционизировать разработку продуктов, пояснил он.

«Европейский квантовый центр обработки данных IBM позволяет нам выполнять квантовые вычисления в непосредственной близости и поддерживает подход Bosch к соблюдению европейских правил защиты данных, — сказал Кропф. — Это ускоряет наши исследования и разработки и укрепляет европейскую квантовую экосистему, открывая путь к прогрессу в области мобильности, здравоохранения и экологичных технологий».

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