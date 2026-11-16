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Компания Meta* вновь столкнулась с серьёзными претензиями из-за обращения с персональными данными. Итальянский регулятор по защите информации оштрафовал Meta* Platforms Ireland Limited на 805 миллионов евро за доступ приложения Facebook* для Android к фотографиям, видеозаписям и связанным с ними метаданным, хранящимся на смартфонах пользователей. По мнению надзорного органа, компания не получила отдельного информированного согласия на такую обработку и недостаточно ясно объясняла людям, какие именно возможности приложения они разрешают использовать.

Разбирательство касается функции «Получать предложения из галереи при просмотре Facebook*» (Get suggestions from gallery when browsing Facebook*). Она появилась в 2023 году и предназначалась для того, чтобы предлагать пользователям фотографии и видео из памяти телефона в качестве материалов для публикации в социальной сети. Проблема заключалась не столько в самой идее функции, сколько в способе получения разрешения на доступ к личным файлам.

По данным итальянского ведомства, приложение использовало одно общее разрешение Android, которое охватывало несколько функций Facebook* с разными целями. Предупреждение перед запросом было слишком общим, а предложения из галереи включались по умолчанию. В результате пользователь мог разрешить приложению доступ к фотографиям, не понимая, что тем самым активирует и эту возможность.

Регулятор считает, что подобная практика нарушает требования к информированному согласию и защите частной жизни. Помимо денежного взыскания, Meta* обязали изменить механизм работы функции: отключить её по умолчанию и запрашивать отдельное согласие. Компания не согласилась с решением и намерена его обжаловать.

За что именно оштрафовали Meta*

В центре расследования оказалась функция Facebook*, которая предлагает фотографии и видеозаписи из галереи смартфона во время просмотра социальной сети. Предполагается, что пользователь может быстрее выбрать изображение для публикации, не открывая отдельно файловый менеджер или галерею.

Подобная возможность сама по себе не является необычной. Многие мобильные приложения запрашивают доступ к фотографиям, чтобы пользователь мог прикреплять изображения к сообщениям, загружать видео или редактировать контент. Однако с точки зрения защиты данных важно, чтобы человек понимал, для какой конкретно цели предоставляется доступ и какие действия приложение сможет выполнять после получения разрешения.

Итальянский регулятор установил, что Facebook* использовал единое разрешение, действовавшее для нескольких функций приложения. Перед его предоставлением пользователю показывалось общее уведомление с предложением включить дополнительные возможности. Оно не объясняло достаточно ясно, что среди них есть функция рекомендаций из галереи.

Кроме того, сама функция была предварительно включена. Если пользователь предоставлял приложению соответствующее разрешение, Facebook* получал техническую возможность обращаться к фотогалерее устройства. Ведомство указывает, что такое разрешение потенциально позволяло приложению читать весь архив фотографий, причём доступ мог сохраняться на постоянной основе.

Особенно важен вывод регулятора о прозрачности обработки. Пользователь не мог достоверно установить, какие именно файлы использовались функцией и в каком объёме. По оценке ведомства, недостаточно просто получить общее разрешение операционной системы: необходимо отдельно и понятно объяснить назначение доступа.

Официальное сообщение итальянского регулятора опубликовано 14 ноября 2026 года. В нём описаны результаты расследования, правовые основания штрафа и требования к Meta*. С документом можно ознакомиться на сайте Garante per la protezione dei dati personali.

Почему разрешения Android недостаточно для законного согласия

Один из главных вопросов этого дела — разница между техническим разрешением операционной системы и юридически значимым согласием пользователя на обработку данных.

Android позволяет приложениям запрашивать доступ к определённым ресурсам устройства. В зависимости от версии операционной системы и используемого API пользователь может разрешить доступ ко всей медиатеке, выбрать отдельные фотографии или предоставить приложению другие необходимые полномочия. Но нажатие кнопки в системном диалоговом окне не означает автоматически, что пользователь согласился на любую последующую обработку информации.

Например, человек может разрешить Facebook* прикрепить фотографию к публикации. Это ещё не означает, что он осознанно согласился на постоянный доступ к галерее ради автоматического формирования рекомендаций. Для пользователя это разные сценарии, даже если технически приложение использует одно и то же системное разрешение.

В данном случае итальянский регулятор указал на несколько проблем:

Недостаточно конкретное уведомление. Пользователю не объясняли, что предоставляемое разрешение распространяется и на рекомендации фотографий из галереи.

Пользователю не объясняли, что предоставляемое разрешение распространяется и на рекомендации фотографий из галереи. Общее разрешение для разных целей. Один запрос охватывал несколько функций, которым требовались разные типы доступа к информации.

Один запрос охватывал несколько функций, которым требовались разные типы доступа к информации. Включённое по умолчанию поведение. Функция рекомендаций была активна изначально, а не запускалась только после отдельного осознанного выбора.

Функция рекомендаций была активна изначально, а не запускалась только после отдельного осознанного выбора. Недостаточная прозрачность. Пользователь и надзорный орган не могли проверить, какие именно сведения из галереи фактически использовались.

Именно поэтому регулятор рассматривает вопрос не как обычную техническую настройку Android, а как нарушение требований к доступу к информации на устройстве. Принципиально важно, чтобы согласие относилось к понятной цели, а не предоставляло приложению неопределённо широкие полномочия.

На каком основании Италия назначила штраф в 805 млн евро

Важная юридическая деталь заключается в том, что решение основано не непосредственно на механизме GDPR, а на статье 122 итальянского Кодекса о защите персональных данных, которая реализует положения европейской директивы ePrivacy.

Директива ePrivacy регулирует вопросы конфиденциальности в электронных коммуникациях и доступ к информации, хранящейся на пользовательских устройствах. В рассматриваемом деле итальянский регулятор подчеркнул, что смартфон является частью частной сферы человека. Поэтому доступ к содержащейся на нём информации требует свободного и информированного согласия.

Это важное отличие от распространённого представления, что любые претензии к обработке персональных данных автоматически должны рассматриваться исключительно в рамках GDPR. Европейское регулирование включает несколько взаимосвязанных правовых механизмов. В частности, ePrivacy устанавливает специальные требования к конфиденциальности электронных коммуникаций и доступу к устройствам.

Meta* оспаривала компетенцию итальянского ведомства, указывая на роль ирландского регулятора, поскольку европейская компания Meta* Platforms Ireland Limited зарегистрирована в Ирландии. Однако итальянская сторона отклонила этот аргумент. По позиции Garante, механизм единого окна GDPR (one-stop-shop) не распространяется таким образом на нарушения, рассматриваемые в рамках директивы ePrivacy.

Таким образом, итальянский регулятор счёл себя вправе самостоятельно расследовать доступ приложения к информации на смартфонах пользователей в Италии и вынести решение в отношении Meta* Platforms Ireland Limited.

Текст европейской директивы доступен на портале EUR-Lex. Общие положения GDPR и права пользователей можно изучить на официальном сайте Европейской комиссии.

Сколько пользователей могли затронуть нарушения

По оценке итальянского ведомства, потенциально затронутыми могли оказаться около 20 миллионов пользователей Android в Италии. Это не означает, что регулятор установил факт одинакового использования фотографий каждого из этих людей. Речь идёт о масштабе аудитории, на которую могла распространяться соответствующая функция и механизм предоставления разрешений.

При определении размера взыскания ведомство учитывало несколько обстоятельств:

большое количество потенциально затронутых пользователей;

продолжительность нарушения, которое, по оценке регулятора, сохранялось для части пользователей, не обновивших приложение, а также для тех, кто уже предоставил системное разрешение;

наличие предыдущего решения в отношении компании, вынесенного в 2019 году;

недостаточное сотрудничество Meta* с ведомством в ходе расследования.

При этом регулятор учёл и смягчающие обстоятельства. После поступления жалобы компания внесла некоторые изменения в работу функции. Однако ведомство сочло эти меры запоздалыми и недостаточными, поскольку они распространялись только на пользователей, установивших обновлённую версию приложения.

В результате сумма взыскания составила 805 миллионов евро. По данным Garante, это примерно 0,47% мирового оборота группы Meta*. Таким образом, штраф связан не только с количеством потенциально затронутых людей, но и с длительностью нарушения, предыдущей историей компании и её поведением во время разбирательства.

Что Meta* должна изменить в Facebook* в течение 60 дней

Денежным взысканием решение не ограничивается. Итальянский регулятор потребовал изменить сам механизм предоставления доступа к галерее, чтобы пользователи могли самостоятельно и осознанно решать, нужна ли им функция рекомендаций.

В течение 60 дней Meta* должна выполнить несколько требований:

Запрашивать отдельное согласие. Для функции рекомендаций из галереи необходимо показывать самостоятельный и конкретный запрос, не объединяя его с разрешениями для других возможностей приложения.

Для функции рекомендаций из галереи необходимо показывать самостоятельный и конкретный запрос, не объединяя его с разрешениями для других возможностей приложения. Объяснять назначение доступа. Пользователь должен понимать, что функция использует фотографии и видеозаписи из памяти смартфона, для чего это необходимо и как отключить такую возможность.

Пользователь должен понимать, что функция использует фотографии и видеозаписи из памяти смартфона, для чего это необходимо и как отключить такую возможность. Отключить функцию по умолчанию. Это требование распространяется в том числе на людей, которые ранее уже предоставили приложению общее системное разрешение.

Это требование распространяется в том числе на людей, которые ранее уже предоставили приложению общее системное разрешение. Не включать функцию без действительного согласия. После истечения установленного срока она не должна активироваться для пользователей, которые не дали соответствующего разрешения.

Помимо этого, компания должна отчитаться перед регулятором о выполнении требований. В течение 30 дней необходимо сообщить о начатых действиях, а в течение 90 дней — о принятых мерах.

Такой подход показывает, что регулятор хочет не просто получить деньги в бюджет, а изменить поведение приложения. Пользователь должен самостоятельно решать, будет ли Facebook* обращаться к его фотогалерее ради предложений для публикаций. Причём согласие должно быть конкретным, а функция — выключенной до момента осознанного выбора.

Meta* намерена обжаловать решение

Meta* не согласилась с оценкой итальянского ведомства. Представитель компании заявил, что она категорически не согласна с выводами регулятора и считает размер штрафа несоразмерным. Компания намерена оспорить решение.

Позиция Meta* заключается в том, что доступ к галерее контролируется настройками разрешений самого устройства. Компания также рассматривает функцию как инструмент, упрощающий публикацию фотографий и видео в Facebook*. Однако именно способ получения согласия и недостаточная ясность уведомлений стали центральными пунктами претензий итальянской стороны.

Обжалование может привести к дальнейшему судебному разбирательству и пересмотру отдельных выводов или размера взыскания. Поэтому 805 миллионов евро следует рассматривать как сумму, назначенную регулятором, а не как уже окончательно завершённый финансовый спор между сторонами.

О позиции компании и реакции на решение сообщали международные СМИ, в том числе The Guardian и Associated Press.

Штраф не связан с обучением искусственного интеллекта на фотографиях

На фоне активного внедрения ИИ в сервисы Meta* история с доступом к фотографиям может вызвать подозрение, что компания использовала личные изображения для обучения собственных моделей. Однако в данном случае важно не смешивать разные разбирательства.

Итальянский регулятор прямо указал, что расследование не касалось возможного использования содержимого галерей для обучения искусственного интеллекта. Meta* отрицает такое использование в рамках рассматриваемого дела. Следовательно, штраф в 805 миллионов евро нельзя представлять как наказание за обучение ИИ на фотографиях пользователей.

При этом ведомство оставило за собой возможность отдельно проверить другую функцию, появившуюся в 2026 году. Она позволяет обрабатывать содержимое галереи в облаке. Это уже другой сценарий: информация может передаваться за пределы смартфона для обработки на удалённой инфраструктуре.

Разница принципиальна. В текущем деле речь идёт о доступе приложения к информации на самом устройстве и отсутствии отдельного информированного согласия. Вопросы последующей передачи изображений, облачной обработки и возможного использования данных для обучения моделей требуют отдельного изучения.

Подобные опасения уже возникали ранее. В июне 2025 года обсуждались претензии к Meta* в связи с обработкой пользовательских данных и фотографий для функций искусственного интеллекта. Однако новое решение итальянского регулятора не следует автоматически связывать с теми событиями.

Почему это дело важно для всех пользователей мобильных приложений

История с Facebook* затрагивает проблему, которая выходит далеко за пределы одной социальной сети. Современные приложения регулярно запрашивают доступ к контактам, фотографиям, микрофону, камере, местоположению и другим ресурсам смартфона. Пользователи часто нажимают «Разрешить», не вникая в назначение запроса, особенно если приложение объясняет его общими словами.

Но техническая возможность получить доступ к ресурсу не означает, что приложение должно использовать его для любых целей. Разрешение на загрузку выбранной фотографии и постоянный доступ к целой галерее — разные сценарии обработки данных. Аналогично доступ к микрофону для голосового сообщения не должен автоматически означать возможность использовать его в любых фоновых функциях.

Пользователям Android стоит периодически проверять разрешения установленных приложений. В зависимости от версии системы это можно сделать через настройки конфиденциальности или раздел управления разрешениями.

Особенно внимательно стоит относиться к следующим категориям:

Фотографии и видео. Проверяйте, нужен ли приложению доступ ко всей медиатеке или достаточно выбирать отдельные изображения.

Проверяйте, нужен ли приложению доступ ко всей медиатеке или достаточно выбирать отдельные изображения. Микрофон и камера. Мессенджеру может требоваться доступ во время звонка, но не обязательно постоянно.

Мессенджеру может требоваться доступ во время звонка, но не обязательно постоянно. Местоположение. Если функция работает только при использовании приложения, постоянный доступ в фоновом режиме может быть избыточным.

Если функция работает только при использовании приложения, постоянный доступ в фоновом режиме может быть избыточным. Контакты. Разрешение на чтение адресной книги позволяет приложению получать информацию не только о владельце телефона, но и о других людях.

В новых версиях Android предусмотрены более гибкие механизмы контроля доступа, включая выбор отдельных фотографий вместо предоставления доступа ко всей библиотеке. Но окончательная защита зависит не только от операционной системы: разработчики приложений должны ясно объяснять цели обработки, а пользователи — не выдавать избыточные разрешения без необходимости.

Выводы

Штраф в размере 805 миллионов евро стал серьёзным ударом по Meta* и очередным напоминанием о том, что доступ к личным данным должен сопровождаться понятным и конкретным согласием пользователя. Итальянский регулятор установил, что Facebook* для Android использовал общее разрешение на доступ к галерее, недостаточно ясно объяснял назначение функции рекомендаций и включал её по умолчанию.

По оценке ведомства, потенциально затронутыми могли оказаться около 20 миллионов пользователей Android в Италии. Meta* обязали в течение 60 дней отключить функцию по умолчанию, запрашивать отдельное согласие и объяснять, зачем приложению нужны фотографии и видеозаписи. Компания намерена обжаловать решение, считая выводы регулятора и размер штрафа необоснованными.

Важно, что дело не касается доказанного обучения ИИ на пользовательских фотографиях. Регулятор рассматривает этот вопрос отдельно и может провести дополнительную проверку облачной обработки изображений, появившейся в 2026 году.

Главный вывод для пользователей прост: системное разрешение Android и информированное согласие на конкретную обработку — не одно и то же. Даже если приложение технически может получить доступ к данным, это не означает, что пользователь осознанно разрешил использовать их для всех предусмотренных разработчиком функций.

Часто задаваемые вопросы

1 За что Meta* оштрафовали на 805 миллионов евро? Итальянский регулятор наказал Meta* Platforms Ireland Limited за то, что приложение Facebook* для Android получало доступ к фотографиям, видео и связанным метаданным в галереях пользователей без отдельного информированного согласия и достаточного объяснения целей доступа. 2 Какая функция Facebook* стала причиной расследования? Речь идёт о функции Get suggestions from gallery when browsing Facebook*, которая предлагает фотографии и видео из галереи смартфона в качестве материалов для публикации в социальной сети. 3 Сколько пользователей могли затронуть нарушения? Итальянский регулятор оценивает потенциальную аудиторию примерно в 20 миллионов пользователей Android в Италии. Это оценка масштаба затронутой функции, а не утверждение, что фотографии каждого из этих людей были фактически использованы одинаковым образом. 4 Использовала ли Meta* эти фотографии для обучения искусственного интеллекта? Рассматриваемое расследование не касалось обучения ИИ на фотографиях пользователей. Meta* отрицает такое использование в рамках данного дела. Итальянский регулятор отдельно оставил возможность проверить новую функцию облачной обработки содержимого галереи. 5 Почему разрешения Android оказалось недостаточно? Потому что одно техническое разрешение охватывало несколько функций приложения с разными целями, а уведомление не объясняло пользователю, что оно включает и рекомендации из галереи. Регулятор считает, что для такой обработки необходимо отдельное и информированное согласие. 6 Что Meta* должна сделать в течение 60 дней? Компания должна запрашивать отдельное согласие на использование функции, понятно объяснять её назначение и способ отключения, а также держать её выключенной по умолчанию, в том числе для пользователей, ранее предоставивших общее разрешение. 7 Почему дело рассматривал итальянский регулятор, а не только ирландский? Meta* оспаривала компетенцию итальянского ведомства, ссылаясь на регистрацию европейской компании в Ирландии. Однако Garante отклонил этот аргумент, поскольку рассматриваемые требования основаны на статье 122 итальянского Кодекса о защите данных, реализующей директиву ePrivacy, для которой механизм единого окна GDPR не применяется таким образом. 8 Согласилась ли Meta* с решением? Нет. Компания заявила о несогласии с выводами регулятора и считает штраф несоразмерным. Meta* намерена обжаловать решение. 9 Как проверить доступ Facebook* к фотографиям на Android? Откройте настройки Android, перейдите в раздел конфиденциальности или управления разрешениями, выберите категорию «Фото и видео» и найдите Facebook*. В зависимости от версии системы можно ограничить доступ, разрешить выбор отдельных изображений или полностью отозвать разрешение.

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