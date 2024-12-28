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Wiki.js : Мощное и расширяемое вики-программное обеспечение с открытым исходным кодом

28.12.2024

Wiki.js — это мощное и расширяемое программное обеспечение с открытым исходным кодом, известное своим интуитивно понятным интерфейсом и широким набором функций. У него красивый и интуитивно понятный интерфейс, который поможет вам получать удовольствие от написания документации.

JS - интерфейс Wiki

JS — интерфейс Wiki

 

Wiki.js отличается высокой гибкостью. Он работает практически на любой платформе, которую вы только можете себе представить, и совместим со множеством различных баз данных. Он также легко настраивается и поддерживает несколько языков и тем оформления.

И если этого было недостаточно, Wiki.js имеет широкий ассортимент модулей, которые вы можете включать или выключать по мере необходимости. Эти модули добавляют дополнительные возможности, давая вам возможность создать идеальную вики-документацию или базу знаний для ваших нужд.

Wiki.js полностью бесплатен в использовании и распространяется по лицензии AGPLv3. На момент написания этой статьи Wiki.js поддерживается большим и активным сообществом, насчитывающим более 50 миллионов скачиваний и более 23 300 звёзд на GitHub.

 

Что делает Wiki.js таким замечательным?

  • Красивый и интуитивно понятный интерфейс: Wiki.js делает написание документации приятным благодаря удобному дизайну.
  • Обширная административная панель: вы можете легко управлять всеми аспектами своей вики.
  • Высокая производительность: Wiki.js, созданный на базе Node.js, отличается высокой скоростью работы.
  • Настраиваемый внешний вид: персонализируйте свою вики-страницу с помощью светлого или тёмного режима и других опций.
  • Гибкие настройки конфиденциальности: вы можете сделать свою вики общедоступной, закрытой или сочетать оба режима.
  • Масштабируется в соответствии с вашими потребностями: Wiki.js эффективно работает на различных платформах, от небольших устройств до мощных серверов.
  • Простая установка: Он может быть установлен на многих платформах и в облаке.

 

Ключевые особенности

  • Гибкое развёртывание: Wiki.js отличается кроссплатформенной совместимостью и бесперебойно работает в различных операционных системах (Linux, macOS, Windows) и средах развёртывания (Docker, Kubernetes).
  • Универсальность баз данных: поддерживает широкий спектр баз данных, включая PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server и SQLite.
  • Удобный интерфейс: ключевым преимуществом Wiki.js является интуитивно понятный административный интерфейс, упрощающий управление контентом и настройку вики-страниц.
  • Оптимизированная производительность: Wiki.js, созданный на базе высокопроизводительного движка Node.js, отличается скоростью и оперативностью даже при работе с большими наборами данных.
  • Настраиваемый внешний вид: предлагает светлый и тёмный режимы, а также широкие возможности настройки для изменения внешнего вида вики.
  • Безопасность и контроль доступа: обеспечивает детальный контроль доступа к вики-страницам, от публичного до полностью закрытого, и интегрируется с различными механизмами аутентификации.
  • Масштабируемость: Wiki.js можно адаптировать к различным устройствам, от Raspberry Pi до высокопроизводительных виртуальных машин в облаке, и он разумно использует доступные ресурсы.
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Модули и Расширяемость

Wiki.js использует модульную архитектуру, позволяющую администраторам выборочно включать функции в зависимости от своих потребностей. К основным категориям модулей относятся:

 

Аутентификация

Wiki.js Предлагает различные варианты аутентификации, перечисленные ниже.

  • Локальная аутентификация: встроенная аутентификация с возможностью самостоятельной регистрации и восстановления пароля.
  • Социальная аутентификация: интеграция с Google, Facebook, Microsoft, GitHub, Discord, Slack и другими.
  • Корпоративная аутентификация: поддерживает LDAP, SAML, CAS, Auth0, Okta, Azure AD и универсальный OAuth2/OpenID Connect.
  • Двухфакторная аутентификация (2FA): добавляет дополнительный уровень безопасности для поддерживаемых модулей аутентификации.

 

Редакторы

Wiki.js обеспечивает гибкость при создании контента. Он состоит из следующих редакторов, и в будущем их станет ещё больше.

  • Markdown: популярный выбор для разработчиков с функцией предварительного просмотра в реальном времени и ярлыками.
  • Visual Builder: редактор WYSIWYG, идеально подходящий для пользователей, не обладающих техническими знаниями.
  • Обычный HTML: для прямого ввода HTML и импорта предварительно отформатированного контента.
  • WikiText (скоро появится): упрощает миграцию с платформ MediaWiki.
  • Документация по API (скоро появится): специализированный редактор для документации по API REST/GraphQL.
  • Табличный (скоро появится): Для создания страниц, похожих на электронные таблицы.

 

История и управление Версиями

Wiki.js обеспечивает целостность контента и отслеживаемость.

  • Отслеживание версий: все изменения отслеживаются, что позволяет возвращать и восстанавливать удаленные страницы.
  • Сравнение версий: Визуально сравните изменения между версиями.
  • Экспорт/ветвление: экспортируйте отдельные версии или создавайте новые страницы на основе старых версий.
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Локализация

Wiki.js делает wiki доступной для глобальной аудитории.

  • Многоязычная поддержка: переведено более чем на 40 языков, есть инструменты для добавления новых.
  • Встроенная поддержка RTL: полная поддержка языков, в которых текст читается справа налево.
  • Многоязычный контент: поддержка нескольких языков на одной странице с возможностью быстрого переключения.

 

Медиа -активы

  • Менеджер ресурсов: централизованное управление изображениями, документами и другими ресурсами.
  • Медиаплееры (скоро появятся): встраивайте контент с YouTube, аудиоисточники и многое другое.
  • Редактор изображений (скоро появится): встроенный редактор для обрезки, изменения размера и применения фильтров.
  • Создание диаграмм: создание UML, блок-схем, диаграмм последовательности и многого другого.

 

Рендеринг

  • Подсветка кода: синтаксическая подсветка и нумерация строк для фрагментов кода.
  • Отображение математических выражений: поддержка синтаксиса TeX и MathML.

 

Поиск

  • Встроенный поиск по базе данных: не требует настройки и подходит большинству пользователей.
  • Облачный поиск: интеграция с такими сервисами, как Algolia и Azure Search.
  • Elasticsearch: Используйте существующие установки Elasticsearch.
  • Другие поисковые системы (скоро появятся): поддержка Manticore, Solr и Sphinx.

 

Хранение

Wiki.js предлагает различные варианты резервного копирования и синхронизации содержимого.

  • Git: Синхронизация или резервное копирование на GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps и других платформах.
  • Корпоративное облачное хранилище: поддержка AWS S3, хранилища Azure Blob, Google Cloud Storage и других.
  • Персональное облачное хранилище (скоро появится): интеграция с Dropbox, Google Диском, OneDrive и другими.
  • Локальное/сетевое: резервное копирование на локальные диски, сетевые ресурсы или удаленные серверы через SSH.
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Управление пользователями и группами

Wiki.js обеспечивает комплексную систему управления пользователями и контроля доступа:

  • Инструмент управления: Централизованная административная область для создания и модификации пользователей.
  • Группы: Эффективное управление разрешениями путем распределения пользователей по группам.
  • Разрешения: детальный контроль над редактированием страниц, управлением ресурсами и административным доступом.
  • Правила страниц: определите точные правила доступа для групп с помощью фильтров путей и регулярных выражений.

 

Тематизация и Кастомизация

Wiki.js позволяет осуществлять визуальную настройку с помощью тем:

  • Пользовательские темы (скоро появятся): создавайте уникальные темы, чтобы полностью изменить внешний вид вики.
  • Темный режим: переключение между светлым и темным режимами пользовательского интерфейса.
  • Персонализация темы по умолчанию (скоро появится): настройка цветов и параметров отображения темы по умолчанию.
  • Пользовательская инъекция CSS/JS: переопределите стили CSS или внедрите JavaScript для дальнейшей настройки.

 

Установка Wiki.js

Одна из замечательных особенностей Wiki.js заключается в том, что его легко установить. Официальная документация Wiki.js содержит пошаговые инструкции по установке, и вы сможете запустить его всего за несколько минут.

Wiki.js поддерживает несколько операционных систем и совместим со множеством различных баз данных:

 

В ближайшее время мы расскажем об установке Wiki.js.

 

Заключение

Wiki.js — это мощное программное обеспечение для вики-сайтов с открытым исходным кодом, предлагающее широкий спектр функций и возможностей для настройки. Это универсальная и многофункциональная вики-платформа, подходящая для широкого спектра задач.

Интуитивно понятный интерфейс, гибкие варианты развёртывания и широкие возможности настройки делают его отличным выбором для команд любого размера, которым нужно надёжное и удобное решение для управления знаниями.

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Тэги: , , , Категории: Программное обеспечение, Язык JavaScript
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