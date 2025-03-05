Выпущена версия Mozilla Thunderbird 136 с новой панелью «Внешний вид» в настройках

Сегодня был выпущен почтовый клиент Mozilla Thunderbird 136 с открытым исходным кодом, а также клиент для работы с календарем, новостями, чатом и контактами Mozilla Firefox 136. В них добавлены различные новые функции и исправлены некоторые ошибки.

Самая важная новая функция в выпуске Mozilla Thunderbird 136 — это новая панель «Внешний вид» в настройках, которая позволяет глобально управлять сортировкой сообщений и порядком их обработки. Вы сможете задать параметры сортировки и обработки по умолчанию для вновь создаваемых папок: без обработки, с обработкой (по умолчанию) и с группировкой по сортировке.

Сортировка по умолчанию может быть по дате, теме, откуда, идентификатору, теме, приоритету, статусу, размеру, звездочке, прочитанному, получателю, местоположению, тегам, статусу спама, вложению, учетной записи, полученному заказу и корреспондентам. Более того, порядок сортировки по умолчанию может быть возрастающим, при котором новые сообщения отображаются внизу, или убывающим (по умолчанию), при котором новые сообщения отображаются вверху.

Вы можете применить эти настройки ко всем существующим папкам, к выбранной вами папке или к выбранной вами папке и её подпапкам. Вот ваш первый взгляд на новый интерфейс настроек «Внешний вид» в Mozilla Thunderbird 136.

В Mozilla Thunderbird 136 также добавлен переключатель в заголовке, который автоматически адаптирует сообщения к тёмному режиму, изменены критерии закрытия баз данных неактивных сообщений, улучшена поддержка экранов с высоким разрешением и повышена производительность для пользователей с большим количеством папок при изменении размера панелей сообщений.

В этом обновлении было исправлено множество ошибок, улучшающих различные функции Thunderbird, в том числе удаление или отсоединение вложений в сохранённом файле .EML, открытие файла .EML в профилях с большим количеством папок, объединённых папок, отправка на несколько SMTP-серверов, поиск сообщений, удаление сообщений Gmail и многое другое.

Ознакомьтесь с примечаниями к выпуску для получения более подробной информации об изменениях, включённых в Thunderbird 136, который вы можете скачать прямо сейчас с официального сайта, выбрав «Thunderbird Release» на канале выпуска. Если вы используете официальные двоичные файлы, вы можете выполнить обновление непосредственно из диалогового окна «О Mozilla Thunderbird».

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