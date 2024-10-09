Tails 6.8 представляет функцию восстановления файловой системы и обновления ключей

Tails 6.8 предлагает восстановление файловой системы при ошибках постоянного хранилища, улучшенные сетевые уведомления и браузер Tor 13.5.6. Узнайте больше!
Через две недели после объявления о слиянии с проектом Tor, Tails выпустил версию 6.8 с некоторыми важными улучшениями и исправлениями. Это обновление включает новые функции для восстановления постоянного хранилища, обновление браузера и многое другое. Вот основные моменты выпуска.
Одной из выдающихся новых функций Tails 6.8 является возможность восстановления файловой системы постоянного хранилища. Другими словами, если в постоянном хранилище обнаруживаются ошибки, Tails теперь предлагает возможность их исправить прямо с экрана приветствия.
Благодаря этому пользователям будет проще вернуться к работе в безопасной среде, не выполняя сложных действий вручную.
Однако стоит отметить, что не все проблемы с файловой системой могут быть решены автоматически. Команда Tails предоставила исчерпывающую документацию, которая поможет вам восстановить данные из постоянного хранилища с использованием дополнительных методов, если это необходимо.
Для улучшения взаимодействия с пользователем и повышения надежности системы было устранено несколько проблем:
Автоматическое обновление доступно для пользователей, работающих под управлением Tails 6.0 или более поздней версии. Если у вас возникнут проблемы, вы можете следовать инструкциям по ручному обновлению на веб-сайте Tails.
Те, кого интересуют технические подробности и полный список изменений, могут обратиться к объявлению о выпуске или посетить полный список изменений.