Tails 6.8 представляет функцию восстановления файловой системы и обновления ключей

Tails 6.8 предлагает восстановление файловой системы при ошибках постоянного хранилища, улучшенные сетевые уведомления и браузер Tor 13.5.6. Узнайте больше!

Через две недели после объявления о слиянии с проектом Tor, Tails выпустил версию 6.8 с некоторыми важными улучшениями и исправлениями. Это обновление включает новые функции для восстановления постоянного хранилища, обновление браузера и многое другое. Вот основные моменты выпуска.

Восстановление файловой системы для постоянного хранилища

Одной из выдающихся новых функций Tails 6.8 является возможность восстановления файловой системы постоянного хранилища. Другими словами, если в постоянном хранилище обнаруживаются ошибки, Tails теперь предлагает возможность их исправить прямо с экрана приветствия.

Благодаря этому пользователям будет проще вернуться к работе в безопасной среде, не выполняя сложных действий вручную.

Однако стоит отметить, что не все проблемы с файловой системой могут быть решены автоматически. Команда Tails предоставила исчерпывающую документацию, которая поможет вам восстановить данные из постоянного хранилища с использованием дополнительных методов, если это необходимо.

Tails 6.8: обновления и доработки

Обновление браузера Tor : входящий в комплект Tor Browser обновлен до версии 13.5.6, что гарантирует наличие у вас новейших функций и обновлений безопасности от Tor Project.

: входящий в комплект Tor Browser обновлен до версии 13.5.6, что гарантирует наличие у вас новейших функций и обновлений безопасности от Tor Project. Улучшения уведомлений в сетевом интерфейсе: Обновление также предоставляет более четкое уведомление, когда сетевой интерфейс отключен из-за сбоя анонимизации MAC-адресов. Теперь сообщение гласит: “Wi-Fi отключен. Не удалось выполнить анонимизацию MAC-адреса в вашем интерфейсе Wi-Fi, поэтому он временно отключен. Возможно, вы предпочтете перезапустить Tails и отключить анонимизацию MAC-адреса. Узнайте больше об анонимизации MAC-адресов.”

Исправлены проблемы

Для улучшения взаимодействия с пользователем и повышения надежности системы было устранено несколько проблем:

Время разблокировки постоянного хранилища : максимальное время ожидания при разблокировке постоянного хранилища увеличено до 8 минут, что сокращает количество преждевременных сообщений об ошибках.

: максимальное время ожидания при разблокировке постоянного хранилища увеличено до 8 минут, что сокращает количество преждевременных сообщений об ошибках. Улучшение конфиденциальности паролей : теперь пароли по умолчанию скрыты при разблокировке постоянного хранилища, что повышает конфиденциальность.

: теперь пароли по умолчанию скрыты при разблокировке постоянного хранилища, что повышает конфиденциальность. Улучшения WhisperBack : Tails также повысил надёжность сообщений об ошибках WhisperBack: Поля ввода теперь работают лучше, когда Tails не подключен к Tor. Расширен доступ к полям ввода для программ чтения с экрана.

: Tails также повысил надёжность сообщений об ошибках WhisperBack:

Автоматическое обновление доступно для пользователей, работающих под управлением Tails 6.0 или более поздней версии. Если у вас возникнут проблемы, вы можете следовать инструкциям по ручному обновлению на веб-сайте Tails.

Те, кого интересуют технические подробности и полный список изменений, могут обратиться к объявлению о выпуске или посетить полный список изменений.

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