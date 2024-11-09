Windows 11, сборка 27744, выпущена на канале Canary с улучшенной поддержкой ARM

Microsoft выпустила Windows 11 версии 27744 для тестировщиков на канале Canary. Это обновление в основном улучшает поддержку ARM и различных системных элементов.

В эмуляторе Prism, который запускает приложения x86 (64-разрядные) на устройствах ARM, произошли значительные изменения. Новая сборка позволяет Prism использовать больше функций процессора, включая AVX, AVX2, FMA и XSAVE, сообщает Windows Latest. Это обновление позволяет запускать больше приложений x64 на устройствах ARM, открывая возможности для приложений, которые раньше не работали. Это относится только к 64-разрядным приложениям, а не к 32-разрядным или гибридным приложениям с 32-разрядными компонентами.

Диспетчер задач получил визуальные изменения. На вкладке «Пользователи» теперь есть всплывающее окно для отключения и выхода из системы, удобное для тёмного режима, а также пользователи могут видеть информацию о типе диска прямо в главном интерфейсе.

Раздел «Все приложения» в меню «Пуск» был переименован в просто «Все», а в настройках клавиатуры была добавлена новая раскладка «Геймпад», чтобы было проще использовать контроллеры Xbox с клавиатурой.

Управление вашей системой также стало немного проще — новая кнопка в разделе “Система”> “Хранилище”> “Диски и тома” позволяет быстро отсоединять файлы VHD / VHDx.

В этой сборке также устранены несколько ошибок, в том числе проблема с чёрным экраном, связанная со старыми графическими процессорами Nvidia, проблемы с панелью эмодзи и историей буфера обмена, проблемы с производительностью в Windows Sandbox и блокировка динамической частоты обновления 60 Гц.

На данный момент эти функции доступны только участникам тестирования Canary Channel, но Microsoft должна вскоре выпустить их для всех. Учитывая, как обстоят дела в последнее время, всё это является частью их усилий по повышению производительности Windows 11 и улучшению её работы на устройствах ARM.

Пользователи, заинтересованные в тестировании этих функций, могут присоединиться к каналу Canary программы предварительной оценки Windows, но мы не рекомендуем этого делать, так как могут возникать серьёзные ошибки, с которыми обычный пользователь не сможет справиться.

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