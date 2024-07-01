Обновление Windows устраняет бесконечный цикл загрузки, но нарушает другие функции

02.07.2024

После нажатия на паузу в последнем обновлении Windows, чтобы предотвратить множество проблем, похоже, Microsoft наконец-то добралась до сути. Проблемы с циклической загрузкой теперь остались в прошлом, поскольку патч продолжает распространяться. Однако вам, возможно, захочется подождать, поскольку он несет с собой несколько странностей, без которых вы могли бы обойтись.

С момента последнего релиза исправление KB5039302 больше не должно отправлять ваш ПК в ад, подобный Дню сурка. Эта конкретная особенность чаще возникала на устройствах, работающих под управлением программного обеспечения виртуализации, такого как Azure Virtual Desktop или VMware. Теперь Windows 11 просто гарантирует, что вы не используете ничего подобного перед установкой обновления.

В истории, которая так же стара, как и операционные системы, она вышла с одной ошибкой и вошла с другой, хотя это меньшее из двух зол. Некоторые пользователи, загрузившие последнее обновление, сообщают, что больше не видят панель задач. По словам Microsoft, это, по-видимому, касается только пользователей Windows 11 23H2 и 22H2, которые отключили функции мультимедиа или редакции Windows N. Если смотреть на общую картину, это означает, что это не должно затронуть слишком много людей.

Тем не менее, баг за багом не улучшают шаткую репутацию бренда Windows. Это тем более тревожно, учитывая, что компания становится смелее и с обязательными обновлениями. На этот раз это было необязательно, но давайте просто надеяться, что в обязательных выпусках будет немного больше контроля качества.

Надо отдать должное; Microsoft справилась с этим своевременно, в течение одной недели. Впервые она обнаружила эту проблему 25 июня, приостановила все к 27 июня и опубликовала это исправление уже на следующий день. Eggheads сейчас усердно работают над решением для панелей задач Houdini в процессе разработки. Мы пока не знаем, когда увидим его, но, надеемся, оно будет не за горами.

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