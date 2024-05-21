TCL представляет первую в мире панель 4K с частотой 1000 Гц

21.05.2024

TCL продемонстрировала удивительно быструю панель дисплея во время DisplayWeek 2024. Новый зверь бренда смог достичь частоты обновления 1000 Гц, не жертвуя при этом высоким разрешением.

Панели на основе ЖК- и OLED за последние годы значительно улучшились. Тем не менее, им все еще трудно превзойти старые добрые массивные ЭЛТ по четкости движения. В попытке наконец превзойти ностальгическую технологию TCL представила первую в мире панель с частотой обновления 1000 Гц. Да, этот плохой мальчик технически может отображать 1000 кадров в секунду, не пропуская ни одного – по крайней мере, теоретически.

Почему это? Что ж, существует очень мало игр, в которых можно достичь четырехзначной частоты кадров, даже с лучшей видеокартой. Такие апскейлеры, как Nvidia DLSS и AMD FSR, протягивают руку помощи, а генерация кадров идет еще дальше. Тем не менее, даже если вы найдете совместимое название, ни один кабель не сможет непрерывно передавать такой объем данных. Это особенно важно, поскольку разрешение экрана составляет 4К. Обычно панели с высокой частотой обновления поддерживают разрешение 1080p, поскольку HD обеспечивает более высокую скорость.

Хотя нам бы хотелось видеть такую ​​скорость в технологии OLED, на данный момент ЖК-дисплеи — это лучший вариант для дисплеев с высокой частотой обновления. В то время как мониторы OLED и QD-OLED максимально поддерживают разрешение 4K 240 Гц или 1440p 360 Гц, ЖК-мониторы уже предлагают 540 Гц, хотя и с разрешением 1080p.

Панель на базе OLED, обеспечивающая такую ​​скорость, была бы идеальна, поскольку она также использовала бы молниеносное время отклика пикселей OLED. Они обычно колеблются в пределах 0,03 мс по сравнению с 1 мс у ЖК-дисплея. Тем не менее, во время этого собрания VESA продемонстрировала OLED-панель с частотой 480 Гц, выполняющую тест UFO, в рамках своих демонстраций ClearMR. К счастью, ожидается, что OLED с частотой 1000 Гц станут доступны к 2027 году.

Марк Рейхон из Blur Busters объясняет, что «более высокие разрешения усиливают ограничения частоты обновления из-за более высокого статического разрешения по сравнению с неизменным разрешением движения (при той же стойкости MPRT), поэтому контент с более высоким разрешением, более широким углом обзора и более высокой детализацией имеет более видимый для человека контент. выигрывает от 1000 Гц».

Если рассматривать такое улучшение, то 2027 год не за горами. Кроме того, приготовьтесь к обязательному «человеческий глаз не может видеть больше x кадров в секунду». Я не могу себе представить, каково было бы при переходе от моего VA с частотой 144 Гц к невероятному OLED с частотой 1000 Гц. Я лучше начну уже экономить.

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