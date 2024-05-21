Мод Nvidia RTX 4070 Ti Super повышает производительность на 30%

21.05.2024

Хотя RTX 4070 Ti Super обеспечивает долгожданный, хотя и скромный прирост по сравнению с RTX 4070 Ti, к сожалению, мало возможностей для дальнейшего повышения производительности за счет разгона. Однако два моддера теперь показали, насколько больше вы можете получить от видеокарты Nvidia, оснастив ее более быстрыми модулями памяти. Фактически улучшение настолько значительное, что оно превосходит RTX 4080.

В GeForce RTX 4070 Ti Super обнаружили, что разгон модулей памяти видеокарты Nvidia до 23 Гбит/с (по сравнению с 22 Гбит/с) привел к незначительному увеличению показателей Time Spy Extreme на 3%. Эта производительность по-прежнему значительно ниже GeForce RTX 4080, но принятие более экстремальных мер с более быстрыми модулями памяти, похоже, дает более убедительные результаты в некоторых тестах.

ТекЛаб / YouTube

Команда по аппаратному оверлоку Teclab недавно демонтировала Galax GeForce RTX 4070 Ti Super EX Gamer White, обновив штатные модули памяти видеокарты со скоростью 21 Гбит/с заменой на 24 Гбит/с. Сделав еще один шаг вперед, Teclab смог поставить на первое место оверлок, превысивший скорость 26 Гбит/с. Однако это непростая задача, требующая наличия микроскопа, паяльника и технических знаний, чтобы возиться с ремнями памяти. И все это — ежедневная работа для команды, чьи предыдущие претензии на славу включают разгон GeForce RTX 4090 до 3,45 ГГц.

Однако тяжелая работа Teclab окупается. Сравнивая результаты в тесте Unigine Superposition, команда добилась колоссального прироста в 30%: с 7028 баллов до 9133. Еще более впечатляюще то, что этот результат был достигнут с использованием предустановки шейдеров Superposition «8K Optimized», позволяющей максимально использовать память карты. Естественно, у GeForce RTX 4070 Ti Super была достаточно мощная испытательная установка, поддерживающая ее, включая процессор Intel Core i9 13900KF и 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Какими бы впечатляющими ни были эти результаты, мы, к сожалению, не можем с какой-либо уверенностью экстраполировать, как эти достижения отражаются на игровой производительности. Тем не менее, ожидается, что GeForce RTX 5080 будет использовать модули памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, что должно значительно устранить любые узкие места, связанные с памятью, при условии, что емкость карты не оставляет желать игр (особенно при более высоких разрешениях).

А пока, если все эти разговоры о разгоне заставляют вас жаждать обновления, ознакомьтесь с нашим лучшим руководством по видеокартам, где вы найдете самые последние и лучшие рекомендации. Однако мы ожидаем, что для тех из вас, кто не против подождать, Nvidia расскажет больше о своей предстоящей серии GeForce RTX 50 на Computex.

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