MSI удваивает предложение игровых мониторов с искусственным интеллектом, и они недешевы

06.06.2024

После презентации первого в мире прототипа игрового монитора с искусственным интеллектом на выставке CES, компания MSI теперь готова приоткрыть завесу над всем проектом на выставке Computex. Дисплей, получивший название MSI MEG 321URX, максимально улучшит ваши игровые впечатления благодаря использованию искусственного интеллекта и фирменной RGB SpectrumBar.

Если название звучит немного знакомо, оно родом из той же серии, что и MSI MPG 321URX. Насколько мы понимаем, на данный момент это лучший игровой монитор, который можно купить за деньги, поэтому хорошо, что версия MEG имеет те же характеристики.

Это включает в себя разрешение 4K с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс на 32-дюймовой панели QD-OLED. Популярный пакет OLED Care 2.0 защищает технологию Samsung третьего поколения, а DisplayHDR True Black 400 и AMD FreeSync Premium Pro предотвратят разрывы экрана. Он даже сохраняет прохладу таким же образом: вместо шумных вентиляторов используется графеновая пленка и специальные радиаторы, что помогает обеспечить бесшумную работу.

Возможности подключения практически идентичны: KVM-переключатель PD мощностью 98 Вт для подключения периферийных устройств и HDMI 2.1 с частотой VRR 120 Гц для консолей. Сходство заканчивается появлением DisplayPort 2.1, который является первым серьезным изменением, которое вы можете заметить. Новый стандарт может обрабатывать в три раза большую пропускную способность, чем 1,4. Лучшие видеокарты для геймеров еще не имеют этого порта, но они обратно совместимы и рассчитаны на будущее. В конце концов, соединение, скорее всего, появится в серии RTX 5000 с поддержкой будущих комбинаций, таких как 4K/360 Гц и высокая частота обновления 8K.

На выставке CES компания MSI продемонстрировала некоторые возможности своего SpectrumBar. Помимо создания яркого шоу, которое синхронизируется с другими продуктами с поддержкой Mystic Light, он использовал искусственный интеллект для превращения в шкалу здоровья, которая реагирует на жизненные силы вашего персонажа в режиме реального времени. На этот раз мы этого не увидели, поэтому неясно, запланирована ли эта функция по-прежнему.

Помимо этого, в настоящее время основное внимание уделяется AI Sky Sight, который может обнаруживать позиции противника и отображать их на экране. Это тонкая грань между мошенничеством и доступностью. Приведенный нам пример заключается в том, что искусственный интеллект может обнаружить изменения пикселей на экране и указать вам правильное направление. Это все, что вы могли увидеть без его помощи, но могли пропустить.

Некоторые, по понятным причинам, возразят, что это дает несправедливое преимущество над вашим противником в соревновательных играх, поскольку компьютер намного быстрее, чем рефлексы любого человека. Другие могли бы занять позицию, что это доступность для людей с ограниченными возможностями, но в большей степени это касается одиночных или кооперативных игр, таких как Monster Hunter. Все, что мы знаем, это то, что поддержка будет осуществляться для каждой игры отдельно, и разработчики могут заблокировать ее, если они с ней не согласны.

Поскольку мы вступаем на территорию искусственного интеллекта на наших экранах, я с нетерпением жду того дня, когда мы также получим полную интеллектуальную функциональность. Новый Modern MD272UPWS от MSI, также анонсированный на Computex, прекрасно отвечает всем требованиям благодаря встроенному Chromecast, который позволяет запускать приложения для Android, такие как Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Он также поставляется с собственным пультом дистанционного управления, поэтому вам никогда не придется включать компьютер, когда вы просто хотите что-то посмотреть, что сэкономит несколько копеек на счетах за электричество. Учитывая ориентировочную цену MEG 321URX, эти функции, безусловно, могли бы оправдать цену.

В настоящее время MSI стремится получить MEG 321URX на полках магазинов к 2025 году, но вам лучше начать экономить. Скорее всего, это обойдется вам примерно в 1800 долларов. Если MSI сможет поддержать внедрение функций искусственного интеллекта в популярных играх, то это в некоторой степени оправдает высокую цену, но в остальном это заставляет меня сомневаться. Вы можете заплатить за закрытую экосистему без каких-либо признаков роста. Однако год — это большой срок, так что посмотрим.

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