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WD выпускает самый емкий в мире крошечный портативный жесткий диск

16.05.2024
WD выпускает самый емкий в мире крошечный портативный жесткий диск

По мнению Western Digital, шесть — это магическое число. Делая еще один шаг к одной из своих самых знаковых серий портативных накопителей, компания обновляет почти все свои накопители емкостью 6 ТБ, открывая при этом 2,5-дюймовые портативные жесткие диски самой большой в мире емкости.

В настоящее время сложно идти в ногу с растущим размером игр, особенно для ноутбуков, игровых портативных компьютеров и консолей, где обновление дисков практически невозможно. Загрузка самой популярной игры на портативный жесткий диск до сих пор кажется мне колдовством, но у WD это есть на троечку.

 

Игровой диск WD_Black P10 емкостью 6 ТБ

Именно здесь появляется новый игровой диск WD_Black P10 емкостью 6 ТБ. Бренд заявляет, что на его новом флагмане можно разместить до 150 игр, но я хочу понять, сколько на самом деле составляет 6 ТБ. Не обремененный весом операционной системы, этого достаточно, чтобы вместить Ark: Survival Evolved 15 раз, Microsoft Flight Simulator 30 раз и Red Dead Redemption 2 50 раз. Это одни из самых громоздких игр, так что это немалое достижение.

WD P10 Game Drive в черно-белом цвете

WD P10 Game Drive в черно-белом цвете

 

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD

 

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD емкостью 6 ТБ

Тот, который вам понадобится в любую погоду, — это новый G-DRIVE ArmorATD от SanDisk Professional емкостью 6 ТБ. Благодаря прочному подходу, который дает LaCie конкурентную цену, он покрыт противоударной рамой и может противостоять пыли и брызгам с классом IP54. Он даже устойчив к раздавливанию, что сейчас, когда я его печатаю, кажется немного чрезмерным, но лучше иметь его и не нуждаться в нем и всем таком прочем. В отличие от Desk Drive, этот имеет меньший форм-фактор 2,5 дюйма и питается напрямую от USB-кабеля.

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Серия WD My Passport емкостью 6 ТБ

Наконец, серии WD My Passport и My Passport Ultra также получат заметный прирост в 6 ТБ. Вот сколько стоит каждый из них вместе с премиальной версией, которую Western Digital просит за дополнительные 20% места.

Вполне возможно, что в будущем у нас появится игровой диск WD_Black P10 емкостью 6 ТБ с такой непревзойденной ценностью.

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