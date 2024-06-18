Вопреки сообщениям, Intel не нашла решения проблемы сбоя Core i9

18.06.2024

Утечка документов Intel, как сообщается, показывает, что компания добилась значительных успехов в потенциальном решении проблем нестабильности процессоров 13-го и 14-го поколения. Команда Blue заявляет, что еще не нашла «основную причину» и утверждает, что расследование все еще продолжается, но в конце туннеля есть свет с решением вероятной связанной ошибки.

Лучшие процессоры линейки Intel Raptor Lake уже довольно давно работали нестабильно, но в феврале 2024 года проблема приобрела особую остроту. Все сразу же указали на то, что проблема заключалась в ограничении мощности Core i9, и некоторые полагали, что резкое снижение скорости или базовый уровень могут решить эту проблему. Однако это не было той “серебряной пулей”, на которую надеялись пользователи, и это далеко не идеально, когда приходится жертвовать производительностью, за которую вы заплатили.

Лаборатория Игоря с тех пор обнаружила внутренний документ, предположительно связанный соглашением о неразглашении (NDA), под названием «Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) может неправильно рассчитать пределы частоты». В отчете говорится, что «неправильный расчет предела частоты может привести к тому, что процессор будет работать на высокой частоте при высокой температуре», что приведет к снижению производительности из-за нестабильной частоты кадров и, в некоторых случаях, к полному отключению игр.

eTVB — это функция, разработанная Intel для процессоров Raptor Lake S, которая автоматически разгоняет ядра ЦП сверх максимальной тактовой частоты в зависимости от доступного уровня мощности и теплового запаса. Естественно, использование лучшего процессорного кулера позволит вам пойти еще дальше, равно как и мощный блок питания, обеспечивающий питание процессора большим количеством сока. Цель состоит в том, чтобы давать короткие всплески, когда вы играете в игры, и уменьшать масштаб, чтобы оставаться эффективным во время простоя. К сожалению, похоже, что из-за проблем с вычислениями чипы работают быстрее и нагреваются сильнее, чем следовало бы.

Хотя эта ошибка может иметь отношение к общей проблеме, Intel быстро сообщила Tom’s Hardware, что расследование еще далеко не завершено:

«Вопреки недавним сообщениям СМИ, Intel не подтвердила основную причину и продолжает вместе со своими партнерами расследовать сообщения пользователей о проблемах нестабильности в разблокированных процессорах Intel Core 13-го и 14-го поколения (K/KF/KS) для настольных ПК. Исправление микрокода, упомянутое в пресс-репортажах, исправляет ошибку eTVB, обнаруженную Intel при исследовании отчетов о нестабильности. Хотя эта проблема потенциально способствует нестабильности, она не является основной причиной».

Мы не знаем, когда Intel планирует решить более широкие проблемы нестабильности i9, но исправление eTVB должно появиться в виде обновления BIOS, которое выйдет в ближайшее время. В исходном отчете всем рекомендуется перейти на микрокод 0x125 или новее к 19 июля 2024 года, поэтому продолжайте проверять страницу продукта производителя вашей материнской платы.

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