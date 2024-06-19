Утечки AMD Ryzen 9000 и AI 300 показывают даты выпуска процессоров и цены

19.06.2024

Судя по всему, в ближайшее время появятся процессоры AMD для настольных ПК Ryzen 9000 Granite Ridge и мобильные процессоры Ryzen AI 300 Strix Point. Хотя это и не официально, разница в ценах на высокопроизводительные чипы, похоже, ниже, чем на серию 7000.

Согласно спискам некоторых розничных продавцов, выпуск мобильных процессоров AMD Ryzen AI 300 запланирован на 15 июля, а процессоры Ryzen 9000 появятся вскоре после этого, 31 июля. Эти даты кажутся правдоподобными, поскольку AMD объявила, что ее чипы появятся на витринах магазинов где-то в следующем месяце. Это также означает, что у AMD пустая игровая площадка, поскольку Intel не выпустит свои продукты следующего поколения до третьего квартала для мобильных устройств и до четвертого квартала для настольных компьютеров.

Что касается мобильных устройств, Asus, похоже, первой предлагает Zenbook S 16 на базе процессора Ryzen AI 9 365. Бренд просит за этот ноутбук 1399 долларов с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

На настольной стороне у нас есть филиппинская платформа BTZ, показывающая:

Ryzen 9 9950X — 16 ядер: 38 000 филиппинских песо (648 долларов США)

Ryzen 9 9900X — 12 ядер: 35 000 филиппинских песо (597 долларов США)

Ryzen 7 9700X — 8 ядер: 24 000 филиппинских песо (409 долларов США)

Ryzen 5 9600X — 6 ядер: 18 500 филиппинских песо (315 долларов США)

Из-за колебаний обменного курса мы можем легко предположить, что рекомендуемая розничная цена составляет 649, 599, 399 и 299 долларов США соответственно. Несмотря на это, некоторые из этих процессоров по-прежнему имеют необычную цену, а именно 9950X и 9900X. Если шести- и восьмиядерные модели заменили своих предшественников, то 12- и 16-ядерные чипы подошли гораздо ближе — удивительно небольшая разница в цене при заметном увеличении многоядерной производительности.

Хотя дата выпуска кажется именно такой, как мы ожидаем, цены могут легко стать заполнителем. Мы поверим необычно небольшому разрыву в 51 доллар между 16- и 12-ядерными моделями, когда увидим это. В любом случае, нам не придется долго ждать, чтобы это узнать. Так что следите за обновлениями.

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