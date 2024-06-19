Ноутбуки Snapdragon X демонстрируют посредственную игровую производительность

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19.06.2024

Широко разрекламированный процессор Qualcomm Snapdragon X Elite, похоже, менее эффективен, чем ожидалось, в 3D-задачах. Первые обзоры показывают, что так называемый убийца x86 не обеспечивает достаточной графической мощности.

По данным NotebookCheck, который проводил обзор ноутбука Asus Vivobook S 15 OLED, встроенный чип Snapdragon X Elite смог обеспечить скорость только 51,1 кадра в секунду в Dota 2 Reborn с разрешением 1080p Ultra и 15,6 кадра в секунду в Final Fantasy XV с разрешением 1080p High. Это ставит его позади многих машин с iGPU AMD 780M и Intel Iris Xe G7.

Однако есть надежда, что это может быть связано с ранними драйверами и прошивками, поскольку чипу удалось обойти некоторых своих конкурентов в GTA V. В песочнице девятилетней давности графический процессор Snapdragon Adreno сумел обработать 20,4 кадра в секунду при скорости 1080p на максимальных настройках. Конечно, это далеко от приемлемой частоты кадров, но снижение графических настроек может поднять производительность на игровые территории. В этой игре важно отметить, что Snapdragon X Elite превосходит iGPU Intel Iris Xe и Arc и даже приближается к AMD Radeon 780M.

Глядя на другой обзор от Dave2D, мы видим, что Helldivers 2 качает со скоростью 41 кадр/с, Palworld со скоростью 39 кадров/с, Overwatch 2 со скоростью 83 кадра/с, Baldur’s Gate 3 со скоростью 35 кадров/с и Cyberpunk 2077 со скоростью 34 кадра/с. Если вы думаете, что они хороши и полностью играбельны, загвоздка в том, что они запускались с низкими настройками 1080p. Тем не менее, если графика для вас не важна, поздравляю — вы можете играть на компьютере с Windows под управлением ARM.

К сожалению, низкая производительность в играх — не единственная проблема, с которой сталкивается этот процессор. Некоторые игры постоянно вылетают, некоторые не могут обеспечить плавную работу независимо от настроек, а некоторые даже не запускаются. Хотя Qualcomm удалось устранить некоторые ошибки, общая производительность не волшебным образом удвоится. Все это объясняет, почему во время анонса бренд не сосредоточился на играх.

Между тем, если вас интересуют возможности искусственного интеллекта, в частности Copilot+ от Microsoft, обзоры последнего отложены из-за недавнего провала функции Recall. Однако ранние тесты общей производительности не рисуют фантастической картины.

Будем надеяться, что обновления и оптимизации могут привести к повышению производительности чипов ARM, поскольку обещанное время автономной работы очень заманчиво. Играть более двух часов от батареи было бы здорово. Итак, скрестим пальцы за будущее.

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