Сообщается, что мобильные процессоры Intel Panther Lake на 35% эффективнее

09.05.2024

Сообщается, что предстоящая серия процессоров Intel Panther Lake будет иметь 16 ядер ЦП и графические процессоры Celestial третьего поколения. Кажется, что линейка ориентирована на общую эффективность и обладает достаточной графической мощностью, чтобы конкурировать с конкурентами.

Согласно @Prakhar6200 на X (Twitter), архитектура процессора Intel Panther Lake будет иметь три основные схемы ядра, включающие 4P+0E+4e и четыре Xe3 на чипах серии U. Буква «P» означает «Производительность», «E» — «Эффективность», а «e» — ядра с низким энергопотреблением. Между тем, серия H имеет схему 4P+8E+4e с четырьмя или восемью Xe3. Предполагается, что Intel будет производить ядра ЦП, используя узел 18А, оставив часть графического процессора N3E TSMC. Это указывает на то, что Team Blue по-прежнему будет полагаться на внешние фабрики при производстве некоторых своих продуктов.

Ядра производительности основаны на новой архитектуре Cougar Cove, тогда как эффективные ядра продолжат использовать Skymont. По слухам, эта комбинация будет на 35% более эффективной, чем Lunar Lake, и обеспечит до 50% большую многоядерную производительность по сравнению с Meteor Lake-U.

С другой стороны, встроенный графический процессор, как сообщается, основан на архитектуре Arc Celestial Xe3. Этот графический процессор третьего поколения предположительно обеспечивает прирост производительности на 40% по сравнению с Battlemage Xe2. Однако мы не знаем, учитывается ли при сравнении тот факт, что iGPU Panther Lake имеет 12 ядер Xe3 вместо восьми ядер Xe2.

Как можно догадаться по основной компоновке, это модели, ориентированные на мобильные устройства, которые в первую очередь ориентированы на эффективность. Более того, поскольку мы активно занимаемся шумихой вокруг искусственного интеллекта, Intel планирует продолжать интеграцию возможностей искусственного интеллекта с предложениями Panther Lake. Все эти аспекты должны получить дополнительную информацию по мере приближения к запуску.

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