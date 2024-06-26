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Процессоры Intel Core Ultra 200 готовятся к выпуску в третьем квартале

26.06.2024
Процессоры Intel Core Ultra 200 готовятся к выпуску в третьем квартале

В ответ на сообщения о том, что Intel отложила дату выпуска процессора Lunar Lake, Team Blue заверила, что все идет по плану. Идея состоит в том, чтобы в сентябре представить мобильные процессоры Core Ultra 200V, а в октябре — настольные модели Arrow Lake-S.

На прошлой неделе DigiTimes вызвала настоящий переполох, заявив, что Intel продлила Lunar Lake с июня по сентябрь. Имеет смысл предположить, что чипы должны появиться в этом месяце, учитывая, что у Qualcomm и AMD уже не за горами новые процессоры искусственного интеллекта, но с тех пор компания связалась с Benchlife и заявила, что третий квартал 2024 года всегда был планом, как раз к праздникам. .

В частности, Benchlife заявляет, что Intel представит свои процессоры для тонких ноутбуков «в начале сентября», а официальное окно запуска — с 17 по 24 сентября. Затем они станут доступны в розницу с 25 сентября, в день, когда состоится мероприятие Intel Innovation. близкий.

  • Официальный запуск Lunar Lake – 17–24 сентября 2024 г.
  • Розничный запуск Lunar Lake – 25 сентября 2024 г. (в Intel Innovation)
  • Официальная презентация Arrow Lake-S – 25 сентября 2024 г. (на выставке Intel Innovation)
  • Розничный запуск Arrow Lake-S – октябрь 2024 г.
  • Запуск Arrow Lake-S без K – январь 2025 г.

 

Неудивительно, что все указывают на то, что Arrow Lake-S дебютирует в тот же день, что и Lunar Lake, но для того, чтобы он появился на цифровых прилавках, потребуется немного больше времени. По слухам, настольные модели поступят в розничную продажу вместе с материнскими платами Z890 только в октябре. Предполагается, что Intel первоначально будет придерживаться своих флагманских моделей K, а варианты без K появятся примерно в январе 2025 года. Если это правда, мы, вероятно, увидим, что они появятся на выставке CES вместе с материнскими платами B860 и H810.

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Поскольку эта информация предположительно исходит непосредственно из уст лошади, у нас может быть немного больше уверенности в том, что третий квартал будет напряженным временем. Что касается конкретики, то здесь ничего не высечено на камне, но выглядит все довольно многообещающе.

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Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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