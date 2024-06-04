Процессоры AMD Epyc 5-го поколения невероятно быстры и почти готовы

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05.06.2024

Поскольку AMD запускает новую архитектуру процессорного ядра Zen 5, которую мы впервые увидим в будущих процессорах компании серии Ryzen 9000, Epyc 5-го поколения, естественно, не сильно отстает. Разумеется, генеральный директор д-р Лиза Су была настолько любезна, что предоставила нам возможность взглянуть на то, что AMD готовит для серверов Computex. Там полно чиплетов. Это ошеломляюще быстро. Ну, это Эпик.

За последние несколько лет AMD быстро зарекомендовала себя как производитель одних из лучших процессоров для центров обработки данных благодаря своей серии Epyc. Как с гордостью заявляет Су, в первом квартале 2024 года компания теперь занимает 33% рынка, что тем более впечатляет, учитывая, что в 2018 году она составляла всего 2%. Процессоры Epyc 5-го поколения, поскольку они скоро будут доступны для установки в серверные стойки.

Процессоры AMD Epyc пятого поколения под кодовым названием Turin будут иметь до 192 ядер Zen 5 и 384 потоков. Все это добро распределено между 13 чипсетами, построенными по 3-нм и 6-нм техпроцессу. Естественно, он также поддерживает новейшие стандарты памяти и ввода-вывода. Хотя такие характеристики, несомненно, будут стоить дорого, эти чипы будут обратно совместимы с существующими материнскими платами с разъемом SP5 до обновления BIOS.

Чипы еще не совсем готовы к выпуску в прайм-тайм, но AMD поделилась некоторыми сравнениями производительности с 64-ядерным Intel Xeon 8592+. Под управлением NAMD 128-ядерный процессор Epyc 5-го поколения, по-видимому, смог запустить модель с 20 миллионами атомов в 3,1 раза быстрее, чем лучший процессор Team Blue. Его возможности вывода искусственного интеллекта также превосходны: Epyc в своем классе работает с большой языковой моделью Enterprise Llama 2-7B (LLM).

AMD заявляет, что мы можем ожидать, что процессоры Epyc 5-го поколения появятся на рынке позднее в этом году. Итак, ожидайте появления более подробной информации о SKU и тому подобном.

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