Наушники с искусственным шумоподавлением могут одним взглядом включить звук

05.06.2024

Команда Вашингтонского университета разработала наушники с искусственным интеллектом, которые позволяют вам выбирать, кого слушать. Это отличное подспорье для слабослышащих людей, которые хотят сосредоточиться на собеседнике.

Фокус сейчас более важен, чем когда-либо прежде. Если у вас есть современные наушники, вы, вероятно, уже знаете об активном шумоподавлении (ANC). Хотя эта функция достаточно хороша, если вам нужно только тихое место для сосредоточения внимания, это бинарный инструмент, который жертвует человеческим взаимодействием. Общение с людьми становится занудой: каждый раз, когда ваш партнер или начальник хочет что-то сказать, вы снимаете наушники или вкладыши. Введите пару наушников с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта, которые могут распознавать голосовую подпись вашего собеседника, блокируя при этом весь другой нежелательный шум.

Для своего прототипа, подтверждающего концепцию, команда прикрепила два бинауральных микрофона к левому и правому наушнику стандартных наушников. Затем внутренняя система распознает, на каком голосе следует сосредоточиться, и рассчитывает задержку между левым и правым микрофонами. Поскольку вы обычно слышите голос человека, смотрящего на вас, одновременно в оба уха, ИИ пропускает любые звуки, имеющие задержку между ушами. Само собой разумеется, что речь идет о минимальных задержках, а это означает, что обработка и синхронизация обоих микрофонов должны быть на высоте.

Чтобы сосредоточиться на ком-то, вам просто нужно смотреть на этого человека в течение трех-пяти секунд, чтобы ИИ распознал голос. После этого вы можете передвигаться по своему усмотрению, а ИИ будет отслеживать этот конкретный голос, подавляя при этом все окружающие звуки, включая речь. Это идеальный инструмент, чтобы доказать вашим женам, что вы на самом деле уделяете им внимание, не отвлекаясь.

Если серьезно, это отличное применение ИИ. Как часто вы были в пути или на вечеринке, где вам приходилось кричать на друга, чтобы он вас услышал? При этом вы сможете говорить естественно, но при этом четко слышать друг друга. Бонусные баллы, если это может работать наоборот, например, заглушить одного громкого или раздражающего человека.

Поскольку команда достигла такого уровня шумоподавления с использованием готовых компонентов, мы предполагаем, что некоторые существующие наушники/наушники с активным шумоподавлением могут быть модернизированы для поддержки такого шумоподавления с использованием искусственного интеллекта, если расчеты будут выполняться на смартфонах. На данный момент это миротворческое устройство все еще находится в стадии разработки, и у нас нет дат его поступления в продажу. Чем скорее, тем лучше.

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