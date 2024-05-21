Nvidia RTX 4090 доминирует в новом тесте 3DMark Steel Nomad

И мы не заблуждаемся, доколе просто утверждаем, что это так кажется (Р. Декарт).

21.05.2024

Вот уже почти десять лет почти в каждом обзоре новейших видеокарт AMD, Nvidia, а теперь и Intel используются 3DMark Time Spy или Time Spy Extreme. Однако возможности графических процессоров Radeon и GeForce существенно выросли с момента появления этого теста, и его преемник, 3DMark Steel Nomad, уже почти здесь, чтобы подвергнуть наши пиксельные толкатели новому, изнурительному испытанию. Однако незадолго до его официального запуска появились первые результаты, и RTX 4090, естественно, лидирует.

3DMark Steel Nomad расширяет возможности лучших видеокарт до предела. Несмотря на отсутствие трассировки лучей, в тесте используются другие требовательные средства, включая разрешение рендеринга 4K и современные графические эффекты, такие как объемное небо. Достаточно сказать, что для преодоления проблем, поставленных Steel Nomad, требуется достаточно мощный графический процессор. Естественно, это оставляет Nvidia GeForce RTX 4090 и AMD Radeon RX 7900 XTX в борьбе за корону, причем первая одерживает победу.

Результаты тестов 3DMark Steel Nomad

Выпуская 21 мая 2024 г., компания UL Solutions предоставила нескольким избранным торговым точкам ранний доступ к своему тесту 3DMark Steel Nomad. Вы можете ожидать, что он появится в нашем наборе тестов в ближайшем будущем, но на данный момент у нас есть первый набор результатов, любезно предоставленный Guru3D.

графический процессор FPS (DirectX 12) FPS (Vulkan) Nvidia GeForce RTX 4090 93 103 AMD Radeon RX 7900 XTX 64 66 Nvidia GeForce RTX 4070 38 50 AMD Radeon RX 7800 XT 40 41 Intel Arc А770 34 35 Nvidia GeForce RTX 4060 23 24 AMD Radeon RХ 7600 23 23

Изучая результаты 25 протестированных видеокарт, становится понятным несколько тенденций. Например, 3DMark Steel Nomad явно лучше всего работает на графических процессорах Nvidia, поскольку они чаще всего превосходят своих ближайших аналогов AMD. Это несколько удивительно, учитывая, что растеризация, как правило, является своего рода оплотом для Radeon, за исключением GeForce RTX 4090.

Тест поддерживает как DirectX 12, так и Vulkan API, причем последний работает со значительным отрывом на некоторых видеокартах. Например, GeForce RTX 4070 отстает от Radeon RX 7800 XT в DirectX 12 на 2 кадра в секунду, но затем вырывается вперед на 9 кадров в секунду, перейдя на Vulkan. Однако менее мощные любители пикселей не находят такого прибежища ни в одном из API: GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 рушатся под тяжестью Steel Nomad с результатами менее 30 кадров в секунду.

В дополнение к обычному тестированию, к которому мы привыкли в Time Spy и Speed ​​Way, UL Solutions также включила несколько дополнительных режимов в Steel Nomad. «Стресс-тест», как он подразумевает, представляет собой способ проверить стабильность системы в течение длительного 20-минутного запуска, а режим проводника позволяет вам взять под контроль камеру и осмотреть локаль теста.

Учитывая, что GeForce RTX 4090 уже достигает скорости 93–103 кадров в секунду в Steel Nomad, можно с уверенностью сказать, что GeForce RTX 4090 еще больше повысит производительность. Если Дженсен и компания расскажут обо всем на Computex, вы можете рассчитывать на наше освещение прямо в конференц-зале.

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