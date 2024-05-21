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Архитектура AMD Zen 6 может предложить 32-ядерные процессоры для настольных ПК

21.05.2024
Архитектура AMD Zen 6 может предложить 32-ядерные процессоры для настольных ПК

Согласно последней утечке, AMD может разместить до 32 ядер в каждом CCD (Core Chiplet Die) с архитектурами Zen 5c и Zen 6. Это вскоре подтолкнет потребительские процессоры для настольных ПК к 16-ядерной линейке.

Ходят слухи, что AMD увеличила количество ядер в своих процессорах следующего поколения. Это улучшение является результатом продолжающегося уменьшения размеров транзисторов в дополнение к оптимизированным по размеру конструкциям с плотным сердечником, называемым Zen 4c/5c.

Эта комбинация технологий предположительно позволяет Team Red разместить вдвое больше ядер на CCD, то есть удвоить общее количество ядер/потоков на процессор. Другими словами, мы могли бы увидеть серверные процессоры Epyc с 196 и более ядрами, а варианты потребительских настольных компьютеров предлагают 32 ядра вместо 16, которые у нас были в течение некоторого времени.

Лучше выйти за рамки больших цифр; это знаменует собой заметный скачок по сравнению с нынешними процессорами AMD Zen 4c Bergamo Epyc, максимальная мощность которых составляет 128 ядер/256 потоков. Даже больше по сравнению с обычными моделями Zen 4 из семейства Genoa, у которых максимальное количество ядер — 96/192 потока. Более того, первый использовал восемь 16-ядерных ПЗС-матриц для достижения этого количества, тогда как Zen 5c и Zen 6 потребуется только половина этого количества, что потенциально открывает двери для процессоров с еще большим количеством ядер.

Хотя, по слухам, и Zen 5c, и Zen 6 содержат по 16 ядер на CCD (Core Chiplet Die), как и Zen 4c, последний использует 2 CCX (Core CompleX), что добавляет некоторую задержку. Несмотря на то, что Zen 6 на самом высоком уровне кажется идентичным, он доступен в нескольких вариантах, некоторые из которых имеют менее плотную конструкцию. Что касается того, который AMD выбрала для своей настольной серии Ryzen, мы все еще в неведении.

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Ожидается, что AMD представит свои процессоры на базе Zen 5 на выставке Computex в июне этого года. Первая партия продукции должна поступить до конца года. Итак, следите за обновлениями.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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