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Nvidia и MediaTek намерены бросить вызов доминированию Qualcomm Snapdragon Elite

15.05.2024
Nvidia и MediaTek намерены бросить вызов доминированию Qualcomm Snapdragon Elite

Ходят слухи, что Nvidia и MediaTek совместно разрабатывают чип на базе Arm для ПК. Дуэт стремится присоединиться к недавно анонсированному Snapdragon X Elite, создав эффективные, но производительные ноутбуки, которые можно будет использовать дольше без необходимости заряжать несколько раз в день.

В последнее время на рынке ПК на базе Arm появились заметные обещания производительности таких продуктов, как Snapdragon X Elite от Qualcomm. Видя потенциал этого сегмента, Nvidia и MediaTek, как сообщается, решили объединить усилия для создания собственного чипа Arm. Этот гипотетический чип должен извлечь выгоду из опыта обоих брендов, то есть эффективных мобильных процессоров MediaTek и надежной архитектуры графического процессора Nvidia.

Ожидается, что чип будет больше и мощнее, чем Snapdragon X Elite, а его стоимость составит около 300 долларов. Кроме того, поскольку искусственный интеллект все еще развивается, процессор наверняка будет иметь какой-то NPU для его управления. Можно поспорить, что у последнего будет достаточно мощности для реализации расширенных функций искусственного интеллекта, в отличие от ранних моделей, нацеленных на базовую модификацию изображений или распознавание голоса. Мы также можем ожидать интеграции масштабирования и генерации кадров, будь то для игр или мультимедиа, подкрепленную многолетним опытом Nvidia в этой области.

Хотя сегмент настольных компьютеров пока не сильно рискует из-за решений Arm, видя, как x86 изо всех сил пытается создать эффективные процессоры для мобильного использования, оставляет дверь широко открытой для входа Qualcomm, MediaTek и Nvidia. Просто посмотрите, как Apple удалось переключить весь свой стек на процессоры серии M на базе Arm, обеспечив им впечатляющую эффективность и контроль над своими продуктами.

Что касается сроков, хотя проектирование может быть завершено до конца этого года, производство ожидается не раньше 2025 года. Это дает Qualcomm время подготовить контратаку, не забывая о других брендах, которые могут захотеть получить кусок этого пирога. В любом случае, мы, похоже, вступаем в новую эпоху мобильных устройств, не требующих постоянной зарядки.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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