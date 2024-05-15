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AMD представляет доступные Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F без IGP для AM5

15.05.2024
AMD представляет доступные Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F без IGP для AM5

AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F без графического процессора, предлагая более дешевую точку входа в новейший сокет бренда. Эти новые чипы по цене от 169 долларов должны позволить пользователям с ограниченным бюджетом присоединиться к платформе AM5.

Основанные на архитектуре AMD Zen 4, эти процессоры на самом деле представляют собой APU с неисправными/отключенными iGPU. Вместо того, чтобы отказаться от частично работающего кремния, AMD, как и другие бренды, переименовывает его в продукты более низкого уровня. В данном случае AMD повторно использует чипы Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8500G для создания Ryzen 8700F и Ryzen 5 8400F. Как указано буквой F, они не будут иметь работающего iGPU.

AMD представляет доступные Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F без IGP для AM5

AMD представляет доступные Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F без IGP для AM5

 

Несмотря на отсутствие графической части, часть ЦП остается полностью активной, предлагая 8 ядер/16 потоков на 8700F и 6 ядер/12 потоков на 8400F. Они работают на тактовой частоте 5 ГГц и 4,7 ГГц и имеют 24 МБ и 22 МБ кэш-памяти соответственно. Интересно, что в отличие от Ryzen 5 8400F Ryzen 8700F также оснащен работающим NPU для задач искусственного интеллекта. Однако это не главный аргумент в пользу продажи.

Причина, по которой можно предпочесть их другим альтернативам, — это, несомненно, цена. При цене 269 и 169 долларов модели 8700F и 8400F предлагают дешевый доступ к разъему AM5. Это означает, что даже у бюджетных покупателей будет что-то на новейшей платформе AMD, что оттолкнет больше пользователей от устаревшего AM4. Ryzen 5 8400F, несомненно, станет востребованным процессором благодаря достаточно мощному 6-ядерному дизайну, а также возможности перейти на более быстрый процессор позже.

Оба процессора имеют TDP 65 Вт и поставляются в комплекте с базовым, но достаточным кулером Wraith Spire. На наш взгляд, 8400F, имея всего на два ядра меньше, определенно является лучшим вариантом.

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