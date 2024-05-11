На процессоры AMD Ryzen и Epyc приходится четверть всех устройств

11.05.2024

AMD доказала свою популярность за последний год, поскольку ее процессоры завоевали значительную долю рынка. Отчет Mercury Research за первый квартал 2024 года показывает, что процессоры Ryzen и Epyc ослабили контроль Intel на потребительских и серверных рынках, даже если Team Blue все еще твердо контролирует ситуацию.

Проливая свет на отчет о премиях, TweakTown сообщает, что AMD не упустила ни одной детали за последние 12 месяцев. Спрос на Epyc 4-го поколения увеличил позиции AMD на рынке серверов на 5,6%. Сейчас на долю Epyc приходится 23,6% по сравнению с 18% в 2023 году. Между тем, процессоры Ryzen составляют 23,6% поставок настольных компьютеров против 19,2% в прошлом году, показав рост на 4,7%.

Мобильные процессоры были немного менее впечатляющими, чем их аналоги, но рост на 3,1% в годовом исчислении не является поводом для насмешек. Рост AMD здесь, вероятно, обусловлен появлением новых игровых ноутбуков и доминированием портативных устройств: 19,3% в первом квартале 2024 года по сравнению с 16,2% в 2023 году. В конце концов, Ryzen присутствует в Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и большинстве устройств OneXPlayer и Ayaneo. С другой стороны, у Intel есть MSI Claw, который не является самым впечатляющим комплектом.

Объединив сегменты серверов, настольных компьютеров и мобильных устройств, компания AMD увеличила долю рынка на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Возможно, это звучит не так впечатляюще, как предыдущие цифры, но охотиться за королем непросто. Независимо от того, как вы это нарезаете, вверх всегда вверх.

Intel предстоит многое исправить, если она хочет сохранить свое лидерство. На данный момент процессоры Core i9 13-го и 14-го поколения по-прежнему подвергаются критике из-за нестабильности, а разрешения не видно. Фактически, единственное подобие решения настолько снижало производительность, что Intel с тех пор предложила вам не использовать базовые профили.

Computex определит второй квартал 2024 года, когда генеральный директор AMD Лиза Су выступит с программным докладом 3 июня в 09:30 (UCT+8). Пэт Гелсингер из Intel выступит с речью Team Blue 4 июня, вероятно, приняв участие в мероприятии Arrow Lake. Подробностей пока мало, но вы можете ожидать много разговоров об искусственном интеллекте, поскольку центральное место займут нейронные процессоры (NPU). Хотя AMD намерена идти в ногу со временем, это настолько молодая область, что она может помочь или разрушить любую компанию.

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