MSI хочет, чтобы ваш компьютер выглядел еще чище благодаря оперативной памяти CAMM 2

MSI анонсировала сотрудничество с Kingston по выпуску материнской платы Project Zero с оперативной памятью Fury CAMM 2 DDR5. Плата заменяет старые добрые слоты DIMM новым разъемом CAMM.
Бренд Dragon готовится к будущему, начиная внедрять новейшие стандарты оперативной памяти: CAMM 2. Взяв за основу свою материнскую плату Project Zero, MSI заменила хорошо известные слоты DIMM DDR5 на разъем CAMM 2. В этом первом выпуске MSI использовала один разъем вместо четырех модулей DDR5 UDIMM. Хотя теоретически это означает уменьшение емкости, большинство пользователей заполняют только два из четырех, поэтому CAMM 2 должен обеспечить большую емкость и скорость.
CAMM (модуль памяти со сжатием) — это новая конструкция модуля памяти Dell, в которой используется разъем LGA (массив наземной сетки), аналогичный процессорам Intel и AMD для настольных ПК. Идея CAMM заключается в преодолении технических ограничений модулей DIMM с традиционными слотами. Таким образом, этот новый формат обеспечивает более высокую скорость памяти при меньшем энергопотреблении. Он идеально подходит для устройств с батарейным питанием, где он впервые увидел свет.
CAMM, или в данном случае CAMM 2, обеспечивает до 128 ГБ на модуль при скорости выше 6400 МТ/с. Последнего трудно достичь на ноутбуках, которые, как правило, используют оперативную память SODIMM со скоростью 5600 МТ/с, что ставит ее в выгодное положение. Однако, с другой стороны, модули CAMM нельзя просто вставить в пазы, поскольку они используют систему крепления с шестью винтами. Из-за этого их немного сложнее обновить, чем обычные модули DIMM.
Если все примут формат CAMM, это может стать последствием удешевления оперативной памяти. Поскольку ноутбуки могут использовать модули CAMM, это означает, что нам больше не нужны разные форматы — UDIMM и SODIMM — для настольных и мобильных ПК. Для тех, кто покупает на подержанном рынке, ситуация может стать еще более интересной из-за увеличения количества источников RAM CAMM. Конечно, все это при условии, что CAMM с самого начала сможет набрать обороты.
Лично я не против перейти на CAMM 2, если цена будет подходящей, но я просто считаю, что брендам стоит подождать DDR6. Выпуск его сейчас приведет только к дальнейшему сегментированию рынка. Будет интересно посмотреть, какую производительность сможет обеспечить этот стандарт, прежде чем для его работы потребуются платы сверхвысокого класса. В настоящее время для загрузки UDIMM DDR5 со скоростью выше 7400 МТ/с требуются хорошие платы.
MSI предоставит дополнительную информацию о материнской плате Z790 Project Zero Plus на выставке Computex через пару недель, так что следите за обновлениями.