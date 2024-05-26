MSI хочет, чтобы ваш компьютер выглядел еще чище благодаря оперативной памяти CAMM 2

26.05.2024

MSI анонсировала сотрудничество с Kingston по выпуску материнской платы Project Zero с оперативной памятью Fury CAMM 2 DDR5. Плата заменяет старые добрые слоты DIMM новым разъемом CAMM.

Бренд Dragon готовится к будущему, начиная внедрять новейшие стандарты оперативной памяти: CAMM 2. Взяв за основу свою материнскую плату Project Zero, MSI заменила хорошо известные слоты DIMM DDR5 на разъем CAMM 2. В этом первом выпуске MSI использовала один разъем вместо четырех модулей DDR5 UDIMM. Хотя теоретически это означает уменьшение емкости, большинство пользователей заполняют только два из четырех, поэтому CAMM 2 должен обеспечить большую емкость и скорость.

CAMM (модуль памяти со сжатием) — это новая конструкция модуля памяти Dell, в которой используется разъем LGA (массив наземной сетки), аналогичный процессорам Intel и AMD для настольных ПК. Идея CAMM заключается в преодолении технических ограничений модулей DIMM с традиционными слотами. Таким образом, этот новый формат обеспечивает более высокую скорость памяти при меньшем энергопотреблении. Он идеально подходит для устройств с батарейным питанием, где он впервые увидел свет.

CAMM, или в данном случае CAMM 2, обеспечивает до 128 ГБ на модуль при скорости выше 6400 МТ/с. Последнего трудно достичь на ноутбуках, которые, как правило, используют оперативную память SODIMM со скоростью 5600 МТ/с, что ставит ее в выгодное положение. Однако, с другой стороны, модули CAMM нельзя просто вставить в пазы, поскольку они используют систему крепления с шестью винтами. Из-за этого их немного сложнее обновить, чем обычные модули DIMM.

MSI И @KINGSTONTECH ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В ДИЗАЙНЕ ПАМЯТИ — DDR5 CAMM2. ПРОТОТИП МОДУЛЯ KINGSTON FURY IMPACT DDR5 CAMM2, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА Z790 PROJECT ZERO PLUS, ДЕМОНСТРИРУЕТ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР, ТОНКИЙ ПРОФИЛЬ И ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАЗГОНЕ. — MSI Gaming (@msigaming) 23 мая 2024 г.

Если все примут формат CAMM, это может стать последствием удешевления оперативной памяти. Поскольку ноутбуки могут использовать модули CAMM, это означает, что нам больше не нужны разные форматы — UDIMM и SODIMM — для настольных и мобильных ПК. Для тех, кто покупает на подержанном рынке, ситуация может стать еще более интересной из-за увеличения количества источников RAM CAMM. Конечно, все это при условии, что CAMM с самого начала сможет набрать обороты.

Лично я не против перейти на CAMM 2, если цена будет подходящей, но я просто считаю, что брендам стоит подождать DDR6. Выпуск его сейчас приведет только к дальнейшему сегментированию рынка. Будет интересно посмотреть, какую производительность сможет обеспечить этот стандарт, прежде чем для его работы потребуются платы сверхвысокого класса. В настоящее время для загрузки UDIMM DDR5 со скоростью выше 7400 МТ/с требуются хорошие платы.

MSI предоставит дополнительную информацию о материнской плате Z790 Project Zero Plus на выставке Computex через пару недель, так что следите за обновлениями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка...