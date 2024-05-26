Эти специальные выпуски графических процессоров Intel Arc созданы для поклонников Elden Ring

26.05.2024

Поскольку ажиотаж вокруг Elden Ring: Shadow of the Erdtree растет с каждым днем, Gunnir поражает воображение, а шумиха вокруг специальных видеокарт Intel растет. И Arc A770, и A750 от Gunnir имеют выдающийся стиль и ключевое оформление, взятое из предстоящего DLC FromSoftware, которое, несомненно, понравится как Tarnished, так и Elden Lords.

Хотя ни Intel Arc A770, ни A750 не являются лучшими видеокартами на рынке, каждая из них обладает более чем достаточной мощностью графического процессора для визуализации Lands Between во всей красе при умеренно высоких настройках и разрешениях. Тем не менее, производительность в конечном итоге имеет второстепенное значение, когда речь идет о таких коллекционных предметах, как эти специальные пиксельные толкатели. Как бы я ни приветствовал появление более мощных вариантов AMD Radeon или Nvidia GeForce, трудно отрицать привлекательность этих карт Arc перед любыми альтернативами.

Gunnir поделился розничной упаковкой только одного из графических процессоров Intel, Arc A750, на своей странице в Weibo. Тем не менее, этот дизайн Elden Ring является частью серии Photon компании, брендинг которой здесь также выглядит стилизованно. Таким образом, весьма вероятным представляется более производительный вариант Arc A770.

Задняя панель каждой видеокарты Arc действительно является звездой шоу: на ней изображено изображение Мессмера Цепеша, взятое прямо с обложки Shadow of the Erdtree. Оттенки малиново-красного и мерцающего золота необычны по сравнению с обычной синей палитрой Интел и Гуннира, но создают удивительную смену темпа. В качестве приятного и тонкого штриха Гуннир окружил спинку мотивом из сусального золота, который встречается в других материалах Elden Ring.

Gunnir’s, естественно, сосредоточила свои усилия на том, чтобы украсить задние панели своих видеокарт Intel Arc. Тем не менее, компания, по крайней мере, добавила немного стиля Elden Ring в список фанатов этого специального выпуска. В то время как логотип игры занимает центральное место, Gunnir поместил свой логотип в соответствующий золотой цвет как на крайнем левом, так и на крайнем правом вентиляторе.

Нам бы очень хотелось, чтобы Гуннир заменил светодиод сбоку на символ из базовой игры Elden Ring или ее DLC Shadow of Erdtree. Однако на данный момент мы, по общему признанию, придираемся и ищем способы оправдать заказ этой великолепной видеокарты. Мы надеемся, что подобные нестандартные конструкции являются признаком того, что Intel и ее партнеры по платам все еще верят в графические процессоры Arc.

К сожалению, нам еще предстоит услышать что-либо официальное от Intel о дискретных видеокартах Arc Battlemage, ведь прошло почти два года с тех пор, как на сцену вышли первые графические процессоры Alchemist. Поскольку и Nvidia, и AMD, по-видимому, готовятся к выпуску своих пиксельных пушеров следующего поколения, на Intel оказывается давление, чтобы сделать шаг.

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