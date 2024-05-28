Графический процессор Nvidia RTX 5090 может быть позаимствован у чипов Apple M Ultra

28.05.2024

Возможно, SLI уже нет, но похоже, что GeForce RTX 5090 может увидеть появление на сцене своего рода нового слияния графических процессоров. Слухи утверждают, что GB202, предполагаемый флагманский кристалл Blackwell, имеет монолитную конструкцию, но теперь источники скромно предполагают, что Nvidia еще не совсем закончила с установками с несколькими графическими процессорами.

GeForce RTX 5090 должна стать лучшей видеокартой в серии GeForce RTX 50 от Nvidia, если, конечно, компания не решит возродить свой бренд Titan. Будучи флагманской картой, она будет оснащена самым большим кристаллом графического процессора в серии, обладающим всеми лучшими в своем классе характеристиками. Однако GB202 выглядит совершенно иначе, чем предыдущие кристаллы графических процессоров GeForce.

В беседах между различными пользователями X известный лидер Nvidia kopite7kimi рассказал больше о кристалле графического процессора GeForce RTX 5090. По их словам, GB202 «физически» монолитен, но «логически» работает как два кристалла GB203. Чтобы еще больше запутать ситуацию, kopite7kimi загадочно сообщает, что они «не могут» или «не знают, как описать» GB202, и предлагает всем нам «подождать и посмотреть».

Невозможно с уверенностью сказать, что означают заявления kopite7kimi о GB202, но они начинают обретать смысл, глядя на процессоры Apple M1 и M2 Ultra SoC, которые не так уж и отличаются друг от друга. Из вышесказанного разумно сделать вывод, что GeForce RTX 5090 имеет единый кристалл графического процессора, состоящий из двух меньших, соединенных между собой кристаллов. Физически монолит, логически иначе.

В идеальном мире это оставило бы GeForce RTX 5090 с удвоенным количеством ядер CUDA, RT и Tensor по сравнению с GeForce RTX 5080, но это полностью зависит от того, решит ли Nvidia использовать полный кристалл в своих видеокартах. В конце концов, GeForce RTX 4090 использует урезанную версию AD102, оставляя место для якобы отмененной серии GeForce RTX 40 Titan.

Предыдущие слухи о GeForce RTX 5090 предполагают, что ее производительность будет на 70% выше, чем у GeForce RTX 4090, но при этом потенциально будет иметь абсурдное количество видеопамяти. Достаточно сказать, что Nvidia готовит действительно потрясающий флагман, если эти утечки выдерживают критику. К счастью, нам не придется долго ждать окончательного слова Nvidia по этому вопросу, поскольку компания выступит с основным докладом на выставке Computex 2024.

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