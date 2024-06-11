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be quiet! Dark Rock 5 делает ставку на простоту использования и совместимость

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12.06.2024
be quiet! Dark Rock 5 делает ставку на простоту использования и совместимость

be quiet! объявила о пополнении своей линейки воздухоохладителей премиум-класса для процессоров, включающей множество оптимизаций на основе отзывов пользователей. Эта обновленная конструкция обеспечивает улучшенное охлаждение по сравнению с предшественником, но при этом ее проще установить внутри машины.

Созданный с учетом совместимости, Dark Rock 5 имеет отличный зазор для радиаторов оперативной памяти и VRM. Шесть 6-миллиметровых тепловых трубок кулера расположены под углом, смещая весь набор ребер от слота памяти и кулеров материнской платы, что позволяет вам свободно выбирать модули оперативной памяти, которые вы предпочитаете, не задумываясь о поддержке. Они покрыты специальным черным покрытием с керамическими частицами, которые улучшают теплопередачу, сохраняя при этом элегантный вид, ожидаемый от продукции бренда.

be quiet! Dark Rock 5 делает ставку на простоту использования и совместимость

be quiet! Dark Rock 5 делает ставку на простоту использования и совместимость

be quiet! Dark Rock 5 делает ставку на простоту использования и совместимость

 

Радиатор дополнен 120-мм вентилятором Silent Wings 4 PWM от be quiet, обеспечивающим поток воздуха 55 куб. футов в минуту и ​​давление воздуха 2,73 мм H2O, создавая шум 29,8 дБА на максимальной скорости. По словам be quiet! Срок службы этого вентилятора составляет 300 000 часов при температуре 25°C, поэтому вы можете быть уверены, что ваш кулер прослужит вам долгие годы. Те, кто хочет еще больше улучшить производительность этого кулера, могут добавить второй вентилятор на другую сторону блока ребер, чтобы увеличить давление воздуха. А для энтузиастов Dark Rock 5 также совместим с жидкометаллическими термоинтерфейсами. Тем не менее, если вы хотите чего-то более мощного, вы всегда можете попробовать Dark Rock Elite.

be quiet! Dark Rock 5 делает ставку на простоту использования и совместимость

 

Что касается совместимости сокетов, Dark Rock 5 поддерживает LGA 1700, 1200, 1150, 1151 и 1155 от Intel, а также AM4 и AM5 от AMD. Независимо от того, какой из них у вас есть, установка должна быть проще, поскольку эта новая версия поставляется с предварительно фиксированной монтажной перемычкой и винтами. Просто установите кулер поверх процессора и затяните винты. Приятно, ведь этот черный кусок алюминия весит 1 кг, включая вентилятор.

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Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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