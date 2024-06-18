AMD Ryzen AI 9 300 обеспечивает двузначный прирост графики

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18.06.2024

Говорят, что iGPU AMD Radeon 800M следующего поколения, работающие на APU Ryzen AI 300, обеспечивают заметный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками. Ожидается, что они основаны на архитектуре RDNA 3.5 и будут обеспечивать производительность, близкую к мобильной RTX 2050 от Nvidia.

По данным Golden Pig Upgrade Pack на сайте Bilibili, машина на базе процессора AMD Ryzen AI 9 серии 300 обеспечила прирост производительности примерно на 20 % по сравнению со своим предшественником. Если быть более конкретным, лидер говорит о +2000 одноядерных баллах и +20000 многоядерных баллах в Cinebench R23, а также о 3600 баллах в тесте графического процессора 3DMark Time Spy.

Рассматриваемый ноутбук, скорее всего, будет моделью MSI на базе флагманского процессора Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами Zen 5 и 24 потоками. Этот процессор оснащен iGPU Radeon 890M с 16 вычислительными блоками RDNA 3.5 с тактовой частотой около 2900 МГц. Тем не менее, мы не знаем бюджет мощности, выделенный производителем для этого чипа, поскольку более высокие значения TDP, как правило, помогают процессорам раздвинуть ноги, что приводит к увеличению производительности за счет нагрева и времени автономной работы.

В графическом отделе это ставит решение AMD на расстоянии вытянутой руки от дискретного мобильного графического процессора Nvidia GeForce RTX 2050 мощностью 50 Вт. Для пользователей настольных компьютеров это эквивалент Radeon RX 570. Обновления драйверов потенциально могут помочь ему преодолеть этот небольшой пробел, опередив выделенный графический процессор Nvidia, хотя и двухлетний. В зависимости от того, насколько низким может быть энергопотребление, эти чипы могут стать незаменимыми для портативных игровых автоматов.

Тем не менее, мы не можем быть на 100% уверены в этих результатах до официального запуска в июле. По крайней мере, нам есть чему порадоваться, поскольку NPU, похоже, не находится в центре внимания, а не то, что Microsoft задержала поддержку своего Copilot+ AI.

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