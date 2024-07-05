Meta Quest 3 удваивает количество окон, которые он может обработать

05.07.2024

Марк Цукерберг не ошибся, когда сказал, что Meta Quest 3 превосходит Apple Vision Pro в большинстве областей, но это не чистая победа. Его конкурент намного лучше с точки зрения производительности, управляя окнами с элегантностью, о которой генеральный директор в настоящее время может только мечтать. Однако компания добивается прогресса, дебютируя с новой компоновкой, которая удваивает количество одновременных программ, которые может обрабатывать Meta Quest 3.

Одной из самых больших точек продаж для гарнитур виртуальной реальности является то, что вы можете прикрепить гигантский дисплей к своему лицу. Однако, в отличие от лучших игровых мониторов, Meta Quest 3 ограничивает пользователей всего тремя окнами рядом.

Для сравнения, Vision Pro не устанавливает произвольный предел на количество открытых окон. Чем больше процессов, тем больше вы рискуете замедлить работу устройства, но чип Apple M2 справляется сам с собой. А еще лучше то, что фруктовая гарнитура дает вам свободный контроль над тем, где вы размещаете каждое окно. Она точно запомнит, где вы их оставили, даже если вы отправитесь на природу с очками. Himels Tech прекрасно демонстрирует эту возможность:

Meta теперь немного сократил разрыв, дебютировав еще с тремя окнами свободной формы наряду со стандартным статичным трио. Если посмотреть на превью Threads от Zuck, то оно не такое гладкое, как решение Apple. На самом деле, превью больше похожи на слайд-шоу, чем на видео, но это начало. Раньше такие решения были доступны только с использованием сторонних приложений, и лишь немногие из них оправдали шумиху.

Он идет в комплекте с обновлением Horizon OS v67, которое уже вышло. Патч также включает улучшенную социальную интеграцию с Threads и новый режим Theater View, который увеличивает размер превью и затемняет фон, чтобы улучшить фокусировку. Если вы еще не видите обновление, не волнуйтесь; скорее всего, оно будет развертываться поэтапно.

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