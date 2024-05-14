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Asus берет за ремонт RTX 4090 больше, чем за сам графический процессор1 мин для чтения

14.05.2024
Asus берет за ремонт RTX 4090 больше, чем за сам графический процессор

В последнее время компания Asus оказалась в центре внимания из-за ее аномальной или просто смехотворной стоимости RMA. Пользователь заплатил 3758 долларов за починку сломанного замка силового кабеля.

История начинается с того, что Gamers Nexus проверяет сервис RMA от Asus с помощью ROG Ally. Отправив на ремонт портативный компьютер с неисправным джойстиком, Asus потребовала от Gamers Nexus 191,47 доллара за исправление крошечной вмятины, которая даже не была частью первоначальной претензии. Бренд заявил, что для решения этой косметической проблемы необходимо также заменить дисплей. После некоторых переговоров со службой поддержки Gamers Nexus удалось починить портативный компьютер без дополнительных затрат.

Это необычное поведение побудило команду продолжить расследование и обнаружило, что многие владельцы столкнулись с аналогичной проблемой. Одно из самых вопиющих поступило от пользователя, который заплатил 3758 канадских долларов за починку сломанного пластикового замка силового кабеля. Для ясности: карта работает нормально, нет сгоревшего разъема 12VHPWR или сломанного вентилятора, просто недостает кусочка пластика, предназначенного для удержания кабеля питания на месте. Как ни странно, сама карта стоила меньше — 2799 долларов. На данный момент мы бы предпочли просто купить новый графический процессор, оставив старый для продажи подержанным.

Asus берет за ремонт RTX 4090 больше, чем за сам графический процессор

 

К сожалению, это не единственные истории, напоминающие о неудачном опыте RMA. Gamers Nexus заявили, что получили более 100 электронных писем от пользователей с жалобами. Хотя некоторые из них касаются судоходства или недобросовестных владельцев, по крайней мере некоторые из этих утверждений верны. В данном случае ущерб был признан виной пользователя, но это все равно не объясняет цену. К счастью, этому пользователю удалось разобраться во всем после обращения в офис генерального директора. Поскольку у Asus не было этой модели на складе, бренд предложил полностью возместить стоимость графического процессора.

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По крайней мере, Asus в какой-то степени заботится о клиентах, но ей, вероятно, необходимо реформировать службу RMA, если у нее есть надежда вернуть доверие. Мы надеемся, что вскоре ситуация уладится, поскольку бренд не может допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

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Тэги: , , Категории: Компьютеры, НовостиIT
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