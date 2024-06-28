Ubisoft переделывает Assassin’s Creed Black Flag с элементами Skull & Bones

28.06.2024

Согласно информации, близких к разработке Ubisoft, команды студии работают как минимум над двумя разными ремейками Assassin’s Creed. Первый — Assassin’s Creed Black Flag, любимый многими. Для этого Ubisoft повторно использует как можно больше активов из разделяющей Skull and Bones, чтобы компенсировать некоторые потери.

Для тех, кто не следил, разработка Skull and Bones началась еще в 2013 году. Ubisoft представила ее на E3 2017, а дата релиза была назначена на следующий год. К сожалению, из-за множества препятствий эта дата несколько раз откладывалась, прежде чем наконец выйти 16 февраля 2024 года.

Конечный результат меня даже разочаровал. В Интернете это быстро стало шуткой из-за отсутствия контента и урезанного игрового процесса. В предполагаемом пиратском симуляторе отсутствует такая элементарная вещь, как абордаж вражеских кораблей, которая присутствует в Assassin’s Creed 2013 года. Проще говоря, ему не удалось стать настоящим духовным преемником Black Flag.

Учитывая это, неудивительно, что Ubisoft хочет повторно использовать как можно больше активов, чтобы вернуть часть своих потерь. Привязка его к любимой, признанной интеллектуальной собственности (интеллектуальной собственности) снижает риск. Это также ускоряет разработку, поэтому мы надеемся увидеть это раньше, чем позже.

Это не значит, что ремейк «Черного флага» станет визуальной копией «Черепа и костей». Вероятно, Ubisoft просто взяла ресурсы игры 2024 года в качестве основы для построения. В зависимости от того, когда началась разработка, игра могла выглядеть совсем по-другому. Мы просто надеемся, что она максимально верна оригиналу, с отличной прорисовкой, возможно, несколькими новыми миссиями и хорошо отточенным многопользовательским онлайн-режимом.

Второй ремейк – это OG Assassin’s Creed с мальчиком Альтаиром. Разговоры об этом проекте датируются как минимум 2022 годом. Ожидается, что он будет выпущен в честь 20-летия сериала в 2027 году. Нам, например, не терпится увидеть Дамаск в великолепном 4K, возможно, с некоторой трассировкой лучей, но мы пока не знаем, какие настройки будет реализовывать Ubisoft.

Имейте в виду, что Ubisoft активно продвигает искусственный интеллект. Вполне возможно, что в обеих играх будет использоваться генеративный искусственный интеллект. Мы не говорим, что мы увидим AI-NPC, с которыми вы сможете взаимодействовать, но ничего исключено.

Хотя проекты могут меняться и меняются, мы надеемся, что ремейк Black Flag увидит свет. Дайте нам корабль и пушки, и мы принесем вам золото и славу.

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