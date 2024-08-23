Оптимизация сайтов WordPress

23.08.2024

Веб-сайт – это одна из первых точек соприкосновения с потенциальными клиентами и важный маркетинговый инструмент для удержания и увеличения вовлеченности клиентов. Медленные веб-сайты или страницы, неработающие ссылки и неработающие скрипты могут повлиять на производительность веб-сайта и создать неблагоприятные впечатления для посетителя сайта, влияя на рост бизнес-возможностей и проливая негативный свет на бренд. Веб-сайт на WordPress может работать медленно по ряду причин, обычно подозреваемыми являются высокая загрузка инфраструктуры из—за больших размеров файлов контента, проблемы с пропускной способностью хостинга, неправильные настройки или большое сетевое расстояние между пользователем и хостом веб-сайта, или программные сбои — размер изображений, неправильная настройка, несовместимые версии или конфликтующие плагины. Хотя выяснить, что является причиной замедления работы, и определить, как оптимизировать сайт для повышения производительности, может быть непросто, к счастью, существуют инструменты и плагины, которые помогают.

Проверка оптимизируемых областей веб-сайта WordPress с помощью инструментов

WordPress.com указывает “Базовый сайт на WordPress.com бизнес-плана со встроенными пользовательскими плагинами и активированной темой по умолчанию загружается примерно за 1 секунду.” Хорошее целевое время для полноценной загрузки веб-сайта составляет от одной до трех секунд. WordPress.com далее упоминается, что “в среднем загрузка сайта по Сети занимает от 4 до 5 секунд”. Как хорошая практика, оптимизация страниц и изображений сократит время загрузки страницы или сайта.

Упомянутые выше автоматизированные инструменты повышения производительности сайта дают общее представление о возможностях улучшения для более быстрого реагирования веб-сайта. Например, выборка областей, затрагиваемых большинством инструментов, включает:

Время (в секундах), необходимое для полной загрузки веб-сайта.

Общий размер страницы с загруженной информацией об изображениях, видео, скриптах и других файлах. Чем меньше размер страницы, тем быстрее производительность веб-сайта.

Запросы, которые показывают файлы, которые необходимо загрузить, чтобы сайт отображался полностью. Чем меньше запросов, тем меньше файлов необходимо загрузить и тем быстрее производительность сайта. Некоторые инструменты покажут, откуда загружаются файлы, насколько они велики и сколько времени занимает их загрузка.

Как улучшить производительность сайта WordPress

Как правило, низкая производительность веб-сайта WordPress возникает из-за проблем, связанных с инфраструктурой и/или программным обеспечением; однако низкой производительности может способствовать ряд факторов, описанных ниже.

1. Проверьте конфигурацию веб-хостинга

a. Могут возникнуть проблемы с физическим хостингом. Хостинг может быть:

Общий доступ: общий хост-сервер поддерживает несколько веб-сайтов. Хотя это наиболее экономичный способ начать работу, вы мало что можете сделать для управления настройками веб-сервера или улучшения их производительности. Возможные решения в этом сценарии включают кэширование, производительность WordPress и выгрузку контента.

Внешние скрипты, такие как рекламные ролики, видеоролики и загрузчики шрифтов, также могут замедлять работу сайта, если существуют несовместимости или производительность исходного кода низкая.

b. Производительность оборудования: Наличие нескольких высокоскоростных процессоров, систем памяти и твердотельных устройств, а также более высокая емкость диска и пропускная способность Интернета важны для ускорения обработки данных и производительности. Например, при увеличении нагрузки на сервер более высокие скорости процессора и оперативная память быстрее обрабатывают запросы страниц. Больший объем памяти и оперативное хранилище могут помочь кэшировать страницы и страничные запросы, гарантируя, что системы веб-сайта не будут перегружены.

2. Рассмотрите другие инфраструктурные факторы, которые могут повлиять на производительность

a. Местоположение: Если сервер и посетители сайта географически удалены друг от друга, производительность Интернета может повлиять на взаимодействие с пользователем. Это можно решить с помощью сети доставки контента (CDN), которая отражает статические файлы (включая изображения) и хранит их на серверах CDN в выбранных обслуживаемых географических регионах, что повышает производительность.

b. DNS: Если на сайте ожидается высокий входящий трафик, использование отдельного провайдера системы доменных имен (DNS) вместо размещения его на одном веб-сервере может помочь снизить нагрузку на веб-сервер.

c. Каналы: Как объясняется на WordPress.com, “Лента – это функция специального программного обеспечения, которая позволяет читателям каналов получать доступ к сайту, автоматически искать новый контент, а затем размещать информацию о новом контенте и обновлениях на другом сайте. Это позволяет пользователям быть в курсе самой свежей информации, размещенной на разных сайтах блогов. Существует несколько различных видов каналов, которые читают разные читатели каналов. Некоторые каналы включают RSS (поочередно определяемый как “Расширенная сводка сайта” или “Действительно простая синдикация”), Atom или RDF файлы.”

Загрузка сервера из каналов может быть перенесена с основного веб-сервера на другой сервер или даже отправлена внешнему поставщику услуг. Поставщики услуг обрабатывают трафик и регулярно извлекают информацию с основного веб-сервера, сокращая трафик

d. Безопасность: Должны быть предусмотрены защитные реализации и приложения для предотвращения вредоносного трафика, такого как атаки методом перебора при входе в систему, атаки типа “отказ в обслуживании” (DOS) и атаки по горячим ссылкам, при которых страницы с высоким трафиком могут перенаправляться на ссылку на веб-сайт или изображение.

3. Оптимизация программного обеспечения

a. Чтобы предотвратить использование известных уязвимостей и получить доступ к последним улучшениям производительности, убедитесь, что последние обновления и патчи применены к программному обеспечению веб-сайта, включая сам WordPress, серверную операционную систему (Linux/Windows/другое) и вспомогательные приложения (Apache, MySQL, MariaDB, PHP).

Оптимизируйте и ускоряйте PHP с помощью доступных инструментов и настроек

Управляйте программным и аппаратным кэшированием, используемым приложениями MySQL/MariaDB

Если на веб-сайт или тему был вставлен внешний код, такой как JavaScript, убедитесь, что это не замедляет работу сайта из-за неоптимального кодирования

4. Минимизировать количество плагинов

a. Большинство запросов HTTP-страниц поступают от плагинов, и каждый установленный плагин добавляет немного веса сайту. Включайте только те плагины, которые используются, и отключайте и удаляйте другие плагины.

b. Плагины используют ресурсы сервера. Чем больше плагинов включено, тем больше требуется вычислительных ресурсов. Отслеживайте потребности в ресурсах и убедитесь, что достаточное их количество распределено надлежащим образом

c. Если вы подозреваете, что плагин замедляет работу сайта, рассмотрите пробный подход, при котором вы отключаете по одному плагину за раз и проверяете производительность. Иногда комбинация плагинов может конфликтовать за ресурсы и замедлять работу сайта.

d. Обновляйте плагины последними версиями и исправлениями. Обращайтесь в службу поддержки плагинов и на форумы пользователей, если плагин важен, но, похоже, замедляет работу сайта.

5. Оптимизация контента

Тема WordPress

Выбранная тема и добавленные изображения оказывают большое влияние на производительность сайта. Чем меньше тема и изображения (в Кб), тем быстрее веб-сайт будет загружаться для посетителя.

Внешние скрипты, такие как рекламные ролики, видеоролики, а иногда и программы загрузки шрифтов, могут замедлять работу сайта, если существуют несовместимости или исходная производительность низкая.

Размер графики и изображений

Графика и изображения являются частью создания бренда и коммуникации веб-сайта. Их можно включать в посты, блоги и отдельные страницы. Оптимизация этих изображений с помощью сторонних инструментов сжатия изображений и плагинов помогает ускорить производительность и ранжирование в поисковых системах. Существуют инструменты, помогающие изменять размер, уплотнять и оптимизировать изображения в стандартных форматах, таких как JPG, GIF и PNG.

Управляйте скоростью загрузки графики и изображений, используя такие подходы, как отложенная загрузка, при которой сначала загружаются только изображения, видимые в окне браузера. По мере прокрутки посетителем загружаются остальные изображения. Это ускоряет взаимодействие с пользователем, поскольку сайт загружает только просматриваемую часть, а не ждет загрузки всех изображений на странице перед отображением сайта.

Сжатие

Технологии сжатия, такие как сжатие GZIP, сжимают файлы содержимого, такие как HTML, CSS и JavaScript, при ответе на запрос пользователя о просмотре. Браузер пользователя быстрее получает сжатые файлы, и из-за меньшего размера файла эти сжатые файлы распаковываются браузером пользователя и отображаются. Большинство браузеров поддерживают эту технологию.

Уменьшите файлы CSS, HTML и JavaScript, которые используются в темах для описания того, как элементы HTML должны отображаться в визуальных интерфейсах, таких как экраны. В кодировании HTML и CSS нет ничего необычного в наличии пробелов, известных как пробелы, ограничители блоков, неиспользуемые символы. Когда браузер считывает эти входящие данные и извлекает инструкции для отображения веб-страницы, веб-сайт будет реагировать быстрее без этих пробелов в коде.

Примечание:

Кэширование: каждый раз, когда веб-сайт получает запрос, извлекается и отправляется определенная информация. Сохранение запрошенной информации и индексирование ее в течение ограниченного периода времени, а также обеспечение быстрого доступа к этой информации при повторном запросе называется кэшированием. Это обычно используется для обработки информации, которую можно легко преобразовать в статические файлы, такие как CSS, JavaScript, изображения, сообщения или блоги.

Производительность WordPress: Эта функция доступна в бизнес-планах и планах электронной коммерции, и к ней можно получить доступ с моего сайта> Настройки> Производительность. Среди опций: ускорение поиска по веб-сайту, ускорение работы веб-сайта, быстрая загрузка изображений, отложенная загрузка (при которой загружаются только изображения, видимые на странице) и ускорение загрузки страницы для мобильных устройств.

Выгрузка контента: Использование CDN делает доступными хосты серверов для распространения статического контента подписанного веб-сайта из более близкого к пользователю места, что ускоряет загрузку контента из-за меньшей задержки.

Оптимизация сервера: Это включает в себя оптимизацию операционной системы сервера (Linux/Windows), приложений, поддерживающих WordPress (Apache, MySQL, MariaDB, PHP), и связанных с ними настроек для наиболее эффективной работы с доступным оборудованием и ресурсами на сервере.

Плагины для оптимизации скорости WordPress:

1. WP Super Cache

WP Super Cache от Automattic – это бесплатный плагин, который включает в себя ряд функций кэширования, ускоряющих работу веб-сайта. К ним относятся сжатие GZIP, кэш страниц, предварительная загрузка кэша, поддержка CDN, расширенная предварительная загрузка кэша и многое другое. Основные моменты включают:

Подробный раздел настроек с отдельной вкладкой для помощи в настройке.

Функция, позволяющая предварительно загружать контент в кэш.

Инструмент, который поможет вам подключиться к CDN по вашему выбору.

Область расширенных настроек, в которой параметры конфигурации включают: Сжатие Gzip Кэширование браузера Как кэшировать контент Как часто обновлять кэш



Подробная информация о кеше WP Super

Версия: 1.7.2

Активных установок: 2+ миллиона

Версия WordPress: 3.1 или выше

Протестировано до: 5.7

Версия PHP: 5.2.4 или выше

2. WP Fastest Cache

WP Fastest Cache – это плагин для кэширования, который позволяет выполнять быстрое кэширование, просто установив флажок.

Бесплатная версия поддерживает

Сжатие Gzip

Кэширование браузера

Базовая минимизация для HTML и CSS (но не JavaScript).

Возможность отключить эмодзи WordPress.

Правила исключения, позволяющие исключить определенных пользователей/или ontent из кэширования.

Инструмент, который поможет вам интегрироваться с CDNs

Премиум-версия предлагает больше возможностей оптимизации:

Оптимизация изображений

Оптимизация базы данных

Более продвинутая минимизация, включая поддержку минимизации JavaScript.

Инструмент для устранения JavaScript-ресурсов, блокирующих рендеринг.

Возможность асинхронной загрузки шрифтов Google

Отложенная загрузка

WP Fastest Cache WP: https://wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache /

Версия: 0.9.1.6

Активных установок: более 1 миллиона

Версия WordPress: 3.3 или выше

Протестировано до: 5.7

3. W3 Total Cache

W3 Total Cache от BoldGrid – это многофункциональный плагин для кэширования, который ожидает, что пользователи будут на уровне выше, чем новички или обычные пользователи, чтобы получить максимальную отдачу от инструмента. Это позволяет контролировать многие аспекты кэширования на сайте. Основные моменты включают:

Помогает с уменьшением размера файлов и подключением к выбранному CDN

Улучшает SEO и взаимодействие с пользователями за счет повышения производительности веб-сайта и сокращения времени загрузки с помощью таких функций, как интеграция CDN

Ключевые особенности: Кэширование страниц Кэширование браузера Кэширование базы данных Кэширование объектов Кэширование фрагментов



Общая информация о кэше W3:

Версия: 2.1.1

Активных установок: более 1 миллиона

Версия WordPress: 3.8 или выше

Протестировано до: 5.7

Версия PHP: 5.3 или выше

Выводы

Неоптимизированные веб-сайты снижают производительность и создают неблагоприятные впечатления для посетителей сайта, что, в свою очередь, влияет на рост и репутацию бренда. Веб-сайт на WordPress может работать медленно из-за проблем, связанных с инфраструктурой или программным обеспечением, и можно использовать инструменты для выявления других факторов, влияющих на производительность. Чтобы справиться с этими проблемами, рассмотрите различные решения по настройке веб-хостинга, оптимизации оборудования, вмешательств, связанных с инфраструктурой, программного обеспечения и оптимизации контента.

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