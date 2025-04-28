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root

Как запустить Sudo Root в Fedora
Май 20 2022

Как запустить Sudo Root в Fedora

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Пользователь root имеет все административные права в ОС Linux. Некоторые привилегии суперпользователя включают удаление файла, добавление/удаление учетной записи пользователя, установку/удаление приложения, изменение прав доступа к файлу и т. д. У обычного пользователя нет таких привилегий. Однако администратор

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Как мне стать пользователем root в Linux
Сен 16 2021

Как мне стать пользователем root в Linux

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Пользователь root в Linux является суперпользователем, управляемым системой. В Unix и Linux суперпользователи называются root. Учетная запись root имеет наибольшее количество прав доступа в системе Linux и используется в административных целях. Обычно пользователей называют root,

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Как мне получить root-права в Kali Linux?
Авг 22 2021

Как мне получить root-права в Kali Linux?

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Имя или учетная запись пользователя root имеет по умолчанию права доступа ко всем доступным командам и файлам в Linux или любой другой Unix-подобной операционной системе. Он также известен как суперпользователь, учетная запись root и пользователь root. Имя

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Как дать пользователю root-права в Linux
Мар 17 2021

Как дать пользователю root-права в Linux

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Суперпользователь «root» — это король пользователей Linux/Unix. Наличие root-доступа дает полный и неограниченный доступ к Linux. В этом руководстве я покажу вам, как разрешить root-доступ пользователю в системе Linux. Обычно при системном администрировании используется доступ корневого

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Как включить и отключить учетную запись пользователя root в Ubuntu
Мар 11 2019

Как включить и отключить учетную запись пользователя root в Ubuntu

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Как новый пользователь Ubuntu, вы можете задаться вопросом, как войти в систему Ubuntu от имени пользователя root или какой пароль root используется по умолчанию. В Ubuntu Linux учетная запись пользователя root по умолчанию отключена из соображений

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Как отключить доступ Root по SSH на CentOS 7
Май 11 2017

Как отключить доступ Root по SSH на CentOS 7

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В этой статье мы покажем вам, как отключить доступ root по SSH на вашем сервере CentOS 7. По умолчанию при установке CentOS 7 и сервера SSH, корневая учетной записи автоматически получает удаленный доступ через SSH. Это может

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