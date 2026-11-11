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Microsoft выпустила накопительное обновление KB5131096 для Windows 10, включив в него ноябрьские исправления безопасности и устранение ряда проблем операционной системы. Пакет предназначен прежде всего для компьютеров, участвующих в программе Extended Security Updates (ESU), а также для поддерживаемых редакций Windows 10 Enterprise LTSC и IoT Enterprise LTSC.

Несмотря на завершение стандартной поддержки Windows 10, система продолжает получать обновления безопасности для устройств, соответствующих условиям программы ESU. Ноябрьский пакет не возвращает операционной системе новые функции, но устраняет ошибки, затрагивающие печать, удалённый рабочий стол, PowerShell и работу USB-аудиоустройств.

KB5131096: версии Windows 10 и номера сборок

Обновление KB5131096 опубликовано 10 ноября 2026 года в рамках ноябрьского вторника обновлений Microsoft — Patch Tuesday. После его установки номер сборки Windows 10 меняется следующим образом:

Windows 10 версии 22H2 — сборка 19045.7846;

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — сборка 19044.7846;

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 также входит в перечень поддерживаемых выпусков, для которых предназначен пакет.

Официальное описание изменений, перечень поддерживаемых редакций и инструкции по установке опубликованы в документации Microsoft для KB5131096.

Важно учитывать, что наличие обновления в каталоге Microsoft не означает, что его можно установить на любую редакцию Windows 10 без дополнительных условий. Для обычных домашних и профессиональных выпусков Windows 10 версии 22H2 после завершения стандартной поддержки требуется участие в программе ESU. Корпоративные устройства должны иметь соответствующую лицензию и соблюдать требования выбранного варианта расширенной поддержки.

Какие ошибки исправляет ноябрьское обновление Windows 10

KB5131096 преимущественно содержит исправления безопасности и качества работы системы. Microsoft не добавляет в Windows 10 новые пользовательские функции, однако устраняет несколько проблем, которые могли мешать повседневной работе и администрированию компьютеров.

Исправлена ошибка добавления сетевых принтеров

Одно из исправлений касается принтеров, опубликованных в Active Directory. После установки октябрьского обновления Windows 10 пользователи могли столкнуться с ошибкой 87 — «Параметр задан неверно» — при попытке добавить такой принтер через настройки системы.

Проблема возникала при использовании следующего пути:

Параметры → Bluetooth и устройства → Принтеры и сканеры → Добавить устройство.

Речь идёт именно о добавлении принтеров, опубликованных в каталоге Active Directory. Microsoft уточняет, что ошибка не должна была массово затрагивать уже установленные устройства и обычную печать.

Для организаций, в которых сетевые принтеры распространяются централизованно через доменную инфраструктуру, исправление особенно важно. Ошибки при подключении устройств могут создавать дополнительную нагрузку на службу поддержки и затруднять настройку рабочих мест после обновления системы.

Исправления для удалённого рабочего стола

В KB5131096 устранены две проблемы, связанные с Remote Desktop.

Первая касалась групповой политики «Specify thumbprints of certificates representing trusted .rdp publishers». Она позволяет задавать отпечатки сертификатов издателей RDP-файлов, которым организация доверяет. После предыдущих обновлений настройка этой политики через Microsoft Intune могла завершаться неудачно.

Вторая проблема затрагивала подключения Remote Desktop shadow. Эта функция позволяет администраторам и специалистам технической поддержки подключаться к уже существующим удалённым сеансам пользователей для наблюдения за происходящим и оказания помощи.

После установки обновления от 14 октября 2026 года такие подключения на Windows Server 2016 и Windows Server 2012 R2 могли завершаться ошибкой «Unspecified error». Ноябрьский пакет исправляет это поведение.

Таким образом, изменения затрагивают не только клиентскую Windows 10, но и сценарии централизованного администрирования, в которых используются старые серверные платформы Microsoft.

Ужесточена проверка подписей сценариев PowerShell

Ещё одно важное изменение касается Windows PowerShell. Microsoft усилила проверку кодировки при подписании и проверке цифровых подписей сценариев.

Теперь система строже проверяет корректность UTF-8. В результате некоторые скрипты с некорректной кодировкой, которые раньше могли проходить проверку подписи, после установки KB5131096 будут отклоняться.

Это изменение имеет значение для системных администраторов, DevOps-специалистов и организаций, использующих подписанные PowerShell-сценарии для автоматизации обслуживания серверов и рабочих станций.

Если после установки обновления ранее работавший скрипт перестал проходить проверку подписи, Microsoft рекомендует:

проверить кодировку исходного файла;

сохранить сценарий в корректной кодировке UTF-8 с меткой порядка байтов (BOM);

повторно подписать файл после исправления кодировки;

проверить результат проверки подписи перед возвращением скрипта в рабочую среду.

Это не означает, что Microsoft отключила выполнение старых сценариев PowerShell. Изменение направлено на более строгую проверку данных, используемых при проверке цифровых подписей. Однако администраторам стоит заранее проверить внутренние скрипты и процедуры автоматизации, особенно если они создавались давно или сохранялись в разных редакторах с неодинаковыми настройками кодировки.

Дополнительные рекомендации приведены в официальной документации Microsoft: описание KB5131096 и рекомендации по PowerShell.

Изменены правила перехода на зимнее время на Кубе

В обновление также включена корректировка правил перехода на летнее и зимнее время для Кубы на период 2026–2027 годов.

Согласно изменениям, в течение указанного периода страна остаётся в часовом поясе UTC−04:00 и не переходит на зимнее время в ноябре 2026 года и на летнее в марте 2027 года. Возврат к UTC−05:00 запланирован на ноябрь 2027 года, а обычный сезонный график должен возобновиться в 2028 году.

Для большинства пользователей Windows 10 это изменение не имеет практического значения. Однако корректность часовых поясов важна для корпоративных систем, расписаний, серверов и приложений, которые используют системную информацию о времени.

Microsoft исправила проблемы с USB-аудиоустройствами

Одно из наиболее заметных исправлений KB5131096 связано с USB Audio Class 1.0. Проблема появилась после установки обновления безопасности Windows от 8 сентября 2026 года и затронула некоторые USB-аудиоустройства.

В зависимости от оборудования пользователи могли столкнуться с такими симптомами:

в диспетчере устройств появлялась ошибка «Это устройство не может быть запущено (код 10)»;

USB-аудиоустройство переставало воспроизводить звук;

регуляторы громкости переставали реагировать или оставались на нулевом уровне;

параметры звука становились недоступными или переставали отвечать;

некоторые устройства работали в обычном стереорежиме, но испытывали проблемы с многоканальным звуком.

Ранее Microsoft выпустила внеплановое обновление от 14 сентября 2026 года, которое устранило часть неисправностей, связанных с режимами 8-канального и 3D-звука. Однако остальные симптомы сохранялись.

В ноябрьском обновлении KB5131096 Microsoft сообщила об устранении оставшихся проблем. В актуальной документации по состоянию на 10 ноября 2026 года проблема с USB Audio Class 1.0 отмечена как решённая. Это означает, что для устранения неисправностей, не затронутых сентябрьским внеплановым исправлением, требуется установить ноябрьское обновление или более поздний пакет.

Подробности доступны на странице Windows 10 22H2 Release Health, где Microsoft отслеживает известные проблемы и их статус.

Ноябрьский Patch Tuesday: обновление закрывает уязвимости Microsoft

KB5131096 входит в ноябрьский цикл обновлений безопасности Microsoft. В рамках Patch Tuesday компания выпустила исправления для большого количества уязвимостей в своих продуктах. В опубликованных сводках этого цикла сообщалось о 1235 исправленных уязвимостях, включая активно эксплуатировавшуюся уязвимость нулевого дня в Outlook.

Важно не смешивать общий масштаб ноябрьского Patch Tuesday с содержимым одного пакета Windows 10. Число 1235 относится к совокупности исправлений в продуктах Microsoft, а не к количеству уязвимостей, устранённых исключительно обновлением KB5131096.

Для пользователей Windows 10, подключённых к ESU, установка накопительного пакета остаётся одним из основных способов получать актуальные исправления безопасности после завершения стандартной поддержки операционной системы.

При этом программа ESU не превращает Windows 10 в полноценно поддерживаемую систему с регулярным добавлением новых возможностей. Она предназначена для продления периода получения критических и важных обновлений безопасности, пока пользователи и организации переходят на более новые платформы.

Что такое ESU и кто может получить KB5131096

Стандартная поддержка Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года. После этой даты обычные редакции системы больше не получают регулярные бесплатные обновления безопасности в рамках стандартного жизненного цикла.

Для пользователей и организаций, которым необходимо продолжить эксплуатацию Windows 10, Microsoft предусмотрела программу Extended Security Updates — ESU. Она позволяет получать важные обновления безопасности в течение ограниченного дополнительного периода.

Для домашних пользователей программа ESU доступна на подходящих компьютерах с Windows 10 версии 22H2. Microsoft предусматривает несколько вариантов регистрации:

без дополнительной платы при включённой синхронизации параметров компьютера;

за 1000 баллов Microsoft Rewards, если такой вариант доступен в регионе;

посредством единовременной оплаты 30 долларов США или эквивалента в местной валюте с учётом применимых налогов.

Условия и доступные способы регистрации могут различаться в зависимости от региона. Для потребительской программы Microsoft указывает срок предоставления обновлений до 12 октября 2027 года.

Для корпоративных устройств действуют отдельные условия лицензирования. В частности, коммерческим компьютерам под управлением Windows 10 версии 22H2 требуется соответствующая лицензия ESU второго года, чтобы продолжать получать обновления безопасности.

Официальные условия программы опубликованы на страницах Microsoft:

Windows 10 Consumer Extended Security Updates и End of support for Windows.

Как установить обновление KB5131096

Если компьютер соответствует требованиям ESU или использует поддерживаемую редакцию LTSC, установить накопительный пакет можно стандартными средствами Windows.

Для этого необходимо:

Открыть меню «Пуск» и перейти в «Параметры». Выбрать раздел «Обновление и безопасность». Открыть «Центр обновления Windows». Нажать «Проверить наличие обновлений». Дождаться обнаружения и установки KB5131096, если пакет доступен для устройства. Перезагрузить компьютер, если Windows предложит это сделать.

После установки проверить номер сборки можно командой winver . Для Windows 10 версии 22H2 ожидаемым результатом будет сборка 19045.7846.

Администраторы могут также загрузить пакет из Microsoft Update Catalog. Каталог содержит варианты обновления для разных архитектур и редакций системы. При ручной установке необходимо выбирать пакет, соответствующий конкретной версии Windows и архитектуре компьютера.

Требования перед установкой и обновление компонентов обслуживания

Microsoft указывает несколько предварительных условий для установки KB5131096. В частности, на компьютере должно быть установлено обновление Windows, выпущенное не ранее 8 июля 2025 года, например KB5062554.

Также необходимо учитывать требования к Servicing Stack Update (SSU) — обновлению стека обслуживания Windows. Этот компонент отвечает за корректную установку системных обновлений. Для KB5131096 требуется версия SSU 19044.6088 или более поздняя.

Проверить установленные пакеты обслуживания можно из командной строки, запущенной от имени администратора:

DISM /Online /Get-Packages | findstr /i "ServicingStack"

В актуальной схеме Microsoft объединяет последнее SSU с накопительным обновлением Windows. Для рассматриваемого выпуска отдельно указано обновление стека обслуживания KB5132689 версии 19041.7838.

Если пакет устанавливается в автономный образ Windows или через корпоративную инфраструктуру, необходимо дополнительно учитывать требования к исходному образу, версии SSU и файлам Secure Boot. В частности, при обслуживании установочного носителя Microsoft обращает внимание на наличие файла boot.stl, который используется при проверке Secure Boot. Его отсутствие или несоответствие версии образа может привести к ошибке запуска установочного носителя.

Поэтому администраторам не следует переносить инструкции для обычной установки через Windows Update на обслуживание автономных образов без проверки соответствующей документации.

Стоит ли устанавливать KB5131096 сразу

Для компьютеров, которые участвуют в программе ESU или работают под управлением поддерживаемых выпусков LTSC, установка обновления рекомендуется. Пакет включает исправления безопасности, устраняет проблемы с принтерами и удалённым рабочим столом, а также закрывает оставшиеся неисправности USB-аудиоустройств.

Однако в корпоративной среде обновление лучше сначала проверить на нескольких тестовых компьютерах. Особое внимание стоит уделить системам, где используются подписанные PowerShell-сценарии: ужесточение проверки кодировки может потребовать пересохранения и повторной подписи некоторых файлов.

Перед массовым развёртыванием желательно также убедиться, что резервное копирование работает корректно, а критически важные приложения и драйверы совместимы с обновлённой сборкой.

Если KB5131096 не отображается в Центре обновления Windows, это не обязательно означает неисправность системы. Причиной может быть отсутствие регистрации ESU, неподходящая редакция Windows, невыполненные предварительные условия или особенности корпоративной политики обновлений.

Выводы

Ноябрьское обновление KB5131096 показывает, что Microsoft продолжает поддерживать Windows 10 в рамках программы расширенных обновлений безопасности, хотя стандартный жизненный цикл операционной системы уже завершён.

Пакет обновляет Windows 10 версии 22H2 до сборки 19045.7846, а Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — до 19044.7846. Среди наиболее значимых изменений — исправление ошибок добавления сетевых принтеров, устранение проблем с Remote Desktop, более строгая проверка подписей PowerShell и решение оставшихся неисправностей USB Audio Class 1.0.

Для домашних пользователей главным условием получения таких обновлений остаётся участие в ESU. Организациям необходимо учитывать отдельные требования к корпоративным лицензиям и обслуживанию устройств.

Установка KB5131096 оправдана для всех совместимых систем, которым доступно это обновление. При этом администраторам стоит заранее проверить собственные PowerShell-сценарии и протестировать пакет перед массовым развёртыванием. ESU даёт Windows 10 дополнительный период защиты, но не отменяет необходимости планировать переход на более современную операционную систему.

Часто задаваемые вопросы

1 Что такое KB5131096 для Windows 10? Это накопительное обновление безопасности от 10 ноября 2026 года. Оно содержит исправления уязвимостей и ошибок Windows 10, включая проблемы с принтерами, удалённым рабочим столом, PowerShell и USB-аудиоустройствами. 2 Какая сборка Windows 10 устанавливается после KB5131096? Для Windows 10 версии 22H2 это сборка 19045.7846. Для Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — 19044.7846. 3 Можно ли установить KB5131096 без ESU? Для обычных выпусков Windows 10 версии 22H2 после завершения стандартной поддержки требуется участие в программе ESU. Поддерживаемые редакции Enterprise LTSC и IoT Enterprise LTSC получают обновления по собственным условиям жизненного цикла и лицензирования. 4 Исправляет ли KB5131096 проблемы со звуком через USB? Да. Обновление устраняет оставшиеся проблемы некоторых устройств USB Audio Class 1.0, включая отсутствие звука, ошибку Code 10 и неработающие настройки громкости. Ранее часть проблем с многоканальным звуком была исправлена отдельным обновлением от 14 сентября 2026 года. 5 Почему после обновления перестал проходить проверку подписи PowerShell-скрипт? KB5131096 усиливает проверку кодировки при проверке цифровых подписей. Если файл содержит некорректную UTF-8-кодировку, его подпись может быть отклонена. Microsoft рекомендует сохранить сценарий в корректном UTF-8 с BOM и подписать его заново. 6 До какого времени Windows 10 будет получать обновления ESU? Для потребительской программы ESU Microsoft указывает срок до 12 октября 2027 года. Для коммерческих устройств действуют отдельные условия и периоды лицензирования. 7 Как проверить, установлено ли KB5131096? Можно открыть Центр обновления Windows и посмотреть историю обновлений либо выполнить команду winver. Для Windows 10 версии 22H2 после установки пакета ожидается номер сборки 19045.7846. 8 Где скачать KB5131096 вручную? Пакет доступен в Microsoft Update Catalog. Перед загрузкой необходимо выбрать вариант, соответствующий версии Windows и архитектуре компьютера.

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