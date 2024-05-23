Помогите, я хочу съесть новую красочную термопасту Cooler Master

23.05.2024

Как следует из названия и доказывает репутация, Cooler Master знает кое-что о снижении температуры вашего ПК. Ожидается, что новая термопаста CryoFuze 5 компании «AI» станет отличным выбором для объединения вашего процессора и кулера. Однако, помимо своих проводящих качеств, он также несет в себе неожиданный, но очаровательный оттенок цвета.

Спецификации CryoFuze 5, похоже, призваны дать оверклокерам огромный запас возможностей, позволяющий максимально использовать лучшие процессоры без помощи LN2. Обладая коэффициентом теплопроводности 12,6 Вт/мК, эта паста Cooler Master входит в число проводящих паст на рынке. Хотя на бумаге он выглядит выдающимся, я не могу не признать, что мои глаза гораздо больше привлекают его красивый цвет, чем его характеристики.

Смешав алюминий и оксид цинка в пасте, компания Cooler Master создала множество цветов для CyroFuze 5. В материалах галереи на странице продукта показано шесть: зеленый, желтый, красный, черный, белый и синий. Расположенный на процессоре Intel, он выглядит достаточно хорошо, чтобы его можно было есть, вызывая образы глазури для торта или кегли. Достаточно сказать, что это выглядит более аппетитно, чем серая каша, на которую мы привыкли смотреть, прежде чем хлюпать ее под холодильник.

Если отбросить красочные излишества, CryoFuze 5 действительно кажется потрясающей пастой. В дополнение к своим проводящим качествам, упомянутым ранее, Cooler Master утверждает, что он будет работать в широком диапазоне температур. В частности, компания заявляет, что он будет оставаться стабильным при низких температурах -50°C и палящей жаре в 240°C.

Пока неясно, когда Cooler Master планирует выпустить CryoFuze 5 на рынках за пределами Китая, но я бы приветствовал его выпуск здесь, в Великобритании. Даже если это то, что я не могу продемонстрировать, есть что-то крутое в идее иметь немного секретного чутья на моем компьютере. И еще мне нравится идея очистить процессор красной термопастой в странной сцене кремниевого убийства, но это просто немного старое, болезненное для меня.

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