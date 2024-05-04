Nvidia GeForce Now добавляет официальную поддержку Steam Deck

Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум (Ф. Ларошфуко).

04.05.2024

Nvidia GeForce Now наконец-то получила поддержку Steam Deck, которая без проблем появляется в игровом режиме. Его гораздо проще настроить, чем предыдущие методы, но есть одна хитрость, иначе вы можете почесать затылок. В конце концов, он все еще находится в стадии бета-тестирования.

Как и PC Game Pass, облачный игровой сервис Team Green уже давно доступен в Steam Deck через браузеры. Переведенный в режим рабочего стола, разместить его как ошибку в вашей игровой библиотеке — непростая задача. Вам необходимо установить Edge или Chrome, настроить его для использования геймпада, а затем добавить ярлык. Это ошибка, без которой мы все могли бы обойтись, и Nvidia с этим согласна.

Вместо по-настоящему родного приложения решение Nvidia запускает сценарий, который упрощает процесс, делая все это за вас через Google Chrome. Просто следуйте этим инструкциям, и все будет готово менее чем за пять минут:

Перейдите в режим рабочего стола Нажмите ссылку Steam Deck (BETA) на странице загрузки Nvidia и подтвердите, что используете правильное устройство. Откройте папку, извлеките файл и запустите скрипт. Как только терминал откроется, откройте клавиатуру с помощью Steam + X. Нажмите 1, а затем введите

Позвольте ему идти своим чередом, и он автоматически перезапустится, вернув вас в игровой режим. Ваш новый ярлык находится в разделе «Игры не Steam». К счастью, вход в систему тоже не представляет никакого труда, поскольку вам не нужно использовать экранную клавиатуру. Вы можете ввести восьмизначный код, который он вам выдаст, и сделать это через свой смартфон или браузер.

Как только вы наконец войдете в систему, вы заметите, что это не совсем работает, поскольку навигация ограничена сенсорным экраном. Нажмите кнопку Steam, зайдите в настройки контроллера и убедитесь, что вы используете «геймпад с трекпадом мыши», чтобы вы могли правильно прокручивать. Если вы заметили большую медлительность или меню не отображаются должным образом, перезагрузите устройство и повторите попытку. Мои меню не появлялись, и настройки контроллера не применялись, пока я не перезагрузил его.

Мои первые впечатления на самом деле довольно хорошие. Длительное нажатие кнопки Steam Deck вызывает меню GeForce Now, позволяющее лучше просматривать сервис, и оно выглядит идентично версии для настольного компьютера. Вам нужно быть осторожным с определенными настройками контроллера для конкретных игр, поскольку некоторые из них более разборчивы, чем другие. Вам также необходимо помнить о таймере неактивности Nvidia GeForce Now. Если вы обычно приостанавливаете свое устройство во время игры, GeForce теперь может выгнать вас, чтобы сэкономить ресурсы сервера.

Учитывая, что другие портативные устройства, такие как Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw, имеют свои собственные специальные загрузки GeForce Now, добавление Steam Deck в эту смесь было уже давно. В отличие от всего этого, у Nvidia была дополнительная проблема: машина Valve не работает под управлением Windows 11. Вместо этого ей приходится конкурировать со SteamOS, совершенно другим зверем, использующим дистрибутив Arch Linux. Поскольку Steam Deck не составляет даже 1% пользовательской базы Valve, легко понять, почему это заняло так много времени. Но эй, лучше поздно, чем никогда.

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