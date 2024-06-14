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Western Digital может навсегда заменить твердотельные накопители новой флэш-памятью

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14.06.2024
Western Digital может навсегда заменить твердотельные накопители новой флэш-памятью

В недавней веб-трансляции Western Digital предложила взглянуть на будущее твердотельных накопителей. Новейшая флэш-память QLC обещает беспрецедентную плотность и многое другое. Таким образом, двери начинают открываться для гораздо более эффективных и ёмких твердотельных накопителей.

Эта память не готова к использованию в лучших твердотельных накопителях будущего, но есть еще много поводов для волнения. Western Digital использует 218-слойный узел BiCS8 для создания своего нового кристалла 3D QLC NAND емкостью 2 ТБ. Этот дизайн обещает больше места для хранения на той же площади размером с отпечаток пальца.

Для тех, кто не знаком с единицами измерения хранилища, 2 ТБ (терабиты) равны 256 ГБ (гигабайтам). Соедините четыре таких кристалла вместе, и вы получите 1 ТБ памяти и так далее. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим кристаллом Western Digital, который предлагал лишь половину этой мощности. Хотя, честно говоря, в данном случае мы сравниваем QLC и TLC. Таким образом, надежные твердотельные накопители емкостью 4 ТБ, такие как WD_Black SN850X компании, могут оказаться сравнительно тонкими.

Бренд утверждает, что его дизайн PiCS8 является лучшим в своем классе, предлагая на 15–19 % более высокую плотность, чем у ближайших протестированных конкурентов. То же самое касается скорости ввода-вывода: Western Digital утверждает, что она на 50% выше, чем у аналогов того же поколения. Наконец, WD утверждает, что эта конструкция потребляет на 13% меньше энергии для программирования на ГБ.

Мы можем ожидать появления двух вариантов этой матрицы от Western Digital. Вариант, ориентированный на производительность, с упором на пропускную способность в дополнение к версии с уменьшенной емкостью, в которой приоритет отдается выносливости. Компания не раскрыла много информации об ожидаемых реальных показателях. Однако в ближайшем будущем компания планирует опубликовать полные спецификации.

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Вы можете посмотреть веб-трансляцию самостоятельно здесь (спасибо Tom’s Hardware), но вам потребуется предоставить некоторые учетные данные.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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