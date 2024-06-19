Поиск по сайту:
Бережёного Бог бережёт меньше (Авессалом Подводный).

WD Blue SN5000 — новый бюджетный твердотельный накопитель Western Digital для искусственного интеллекта

FavoriteLoadingДобавить в избранное
19.06.2024
WD Blue SN5000 — новый бюджетный твердотельный накопитель Western Digital для искусственного интеллекта

Western Digital анонсировала свой новый твердотельный накопитель WD Blue SN5000 NVMe, специально разработанный для творческих задач и задач искусственного интеллекта. Однако вместо того, чтобы просто использовать искусственный интеллект в своем названии, за этим безумием стоит метод, и продукт имеет агрессивно низкую цену в нынешних условиях.

В настоящее время размеры файлов вышли из-под контроля. Хотя видео 4K всегда занимало много места, игры стали больше, чем когда-либо, папки с мемами трещат по швам, а контент, созданный искусственным интеллектом, не тормозит. Чтобы справиться с громоздкими цифровыми накопителями и подготовить нас к использованию новейших приложений, WD Blue SN5000 имеет емкость до 4 ТБ.

Как и другие накопители с маркировкой Blue, этот не пытается конкурировать с лучшими твердотельными накопителями. Его максимальная емкость в 1200 ТБ соответствует WD SN850X емкостью 2 ТБ, вдвое меньше модели емкостью 4 ТБ и меркнет по сравнению с впечатляющими 219 000 ТБ в твердотельном накопителе AI TOP 100E от Gigabyte. Скорость последовательного чтения до 5500 МБ/с и скорость записи 5000 МБ/с также не позволяют максимально эффективно использовать разъем PCIe 4.0, но они достаточно быстрые, что вы, вероятно, не заметите.

500 ГБ1 ТБ2 ТБ4 ТБ
Сек. скорость чтения5000 МБ/с5150 МБ/с5150 МБ/с5500 МБ/с
Сек. скорость письма4000 МБ/с4900 МБ/с4850 МБ/с5000 МБ/с
Случайное чтение460 тыс. операций ввода-вывода в секунду730 тыс. операций ввода-вывода в секунду650 тыс. операций ввода-вывода в секунду690 тыс. операций ввода-вывода в секунду
Случайная запись770 тыс. операций ввода-вывода в секунду770 тыс. операций ввода-вывода в секунду770 тыс. операций ввода-вывода в секунду900 тыс. операций ввода-вывода в секунду
Выносливость300 ТБВт600 ТБВт900 ТБВт1200 ТБВ
Цена$79,99$89,99$149,99$289,99

 

Читать  Последний драйвер Intel Arc обеспечивает потрясающий прирост производительности в некоторых играх

Его сила в оптимизации. WD заявляет, что производительность повышается на 24 % по сравнению с предыдущим поколением, а также лучше справляется с этапами 4 и 6 цикла обработки данных искусственного интеллекта, чем другие устройства этой серии. Без практического опыта я не могу сказать вам, как это реализуется в реальном мире, но цель состоит в том, чтобы помочь вам «максимизировать рабочие процессы создания контента в средах искусственного интеллекта».

Без сомнения, мой любимый аспект — цена. WD Blue SN5000 не является немедленной рекомендацией, так как существует множество других накопителей с аналогичными характеристиками, на которые предоставляются скидки, что уступает новичку, но рекомендованная розничная цена в 289,99 долларов США намного ниже привычной нам цены в 400 долларов США. для моделей емкостью 4 ТБ. Как только мы доберемся до того момента, когда они также выиграют от продаж, как в случае с Samsung 990 Pro , они, несомненно, станут одними из лучших бюджетных накопителей NVMe на рынке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров поста: 0
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться в соц. сетях:
Тэги: , , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
AI-накопитель Gigabyte должен прослужить в 156 раз дольше, чем другие твердотельные накопители
AI-накопитель Gigabyte должен прослужить в 156 раз дольше, чем другие твердотельные накопители

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × два =

**ссылки nofollow

Это может быть вам интересно

AI-накопитель Gigabyte должен прослужить в 156 раз дольше, чем другие твердотельные накопители
AI-накопитель Gigabyte должен прослужить в 156 раз дольше, чем другие твердотельные накопители

13 часов назад
Gigabyte продвигает свои твердотельные накопители Aorus еще дальше со скоростью чтения 14,5 ГБ/с
Gigabyte продвигает свои твердотельные накопители Aorus еще дальше со скоростью чтения 14,5 ГБ/с

1 день назад
Western Digital может навсегда заменить твердотельные накопители новой флэш-памятью
Western Digital может навсегда заменить твердотельные накопители новой флэш-памятью

5 дней назад
Рекомендуемое
В современном мире гиперсвязи бесперебойное и высокоскоростное подключение к Интернету…

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить