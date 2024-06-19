WD Blue SN5000 — новый бюджетный твердотельный накопитель Western Digital для искусственного интеллекта

Western Digital анонсировала свой новый твердотельный накопитель WD Blue SN5000 NVMe, специально разработанный для творческих задач и задач искусственного интеллекта. Однако вместо того, чтобы просто использовать искусственный интеллект в своем названии, за этим безумием стоит метод, и продукт имеет агрессивно низкую цену в нынешних условиях.
В настоящее время размеры файлов вышли из-под контроля. Хотя видео 4K всегда занимало много места, игры стали больше, чем когда-либо, папки с мемами трещат по швам, а контент, созданный искусственным интеллектом, не тормозит. Чтобы справиться с громоздкими цифровыми накопителями и подготовить нас к использованию новейших приложений, WD Blue SN5000 имеет емкость до 4 ТБ.
Как и другие накопители с маркировкой Blue, этот не пытается конкурировать с лучшими твердотельными накопителями. Его максимальная емкость в 1200 ТБ соответствует WD SN850X емкостью 2 ТБ, вдвое меньше модели емкостью 4 ТБ и меркнет по сравнению с впечатляющими 219 000 ТБ в твердотельном накопителе AI TOP 100E от Gigabyte. Скорость последовательного чтения до 5500 МБ/с и скорость записи 5000 МБ/с также не позволяют максимально эффективно использовать разъем PCIe 4.0, но они достаточно быстрые, что вы, вероятно, не заметите.
|500 ГБ
|1 ТБ
|2 ТБ
|4 ТБ
|Сек. скорость чтения
|5000 МБ/с
|5150 МБ/с
|5150 МБ/с
|5500 МБ/с
|Сек. скорость письма
|4000 МБ/с
|4900 МБ/с
|4850 МБ/с
|5000 МБ/с
|Случайное чтение
|460 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|730 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|650 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|690 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|Случайная запись
|770 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|770 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|770 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|900 тыс. операций ввода-вывода в секунду
|Выносливость
|300 ТБВт
|600 ТБВт
|900 ТБВт
|1200 ТБВ
|Цена
|$79,99
|$89,99
|$149,99
|$289,99
Его сила в оптимизации. WD заявляет, что производительность повышается на 24 % по сравнению с предыдущим поколением, а также лучше справляется с этапами 4 и 6 цикла обработки данных искусственного интеллекта, чем другие устройства этой серии. Без практического опыта я не могу сказать вам, как это реализуется в реальном мире, но цель состоит в том, чтобы помочь вам «максимизировать рабочие процессы создания контента в средах искусственного интеллекта».
Без сомнения, мой любимый аспект — цена. WD Blue SN5000 не является немедленной рекомендацией, так как существует множество других накопителей с аналогичными характеристиками, на которые предоставляются скидки, что уступает новичку, но рекомендованная розничная цена в 289,99 долларов США намного ниже привычной нам цены в 400 долларов США. для моделей емкостью 4 ТБ. Как только мы доберемся до того момента, когда они также выиграют от продаж, как в случае с Samsung 990 Pro , они, несомненно, станут одними из лучших бюджетных накопителей NVMe на рынке.