WD Blue SN5000 — новый бюджетный твердотельный накопитель Western Digital для искусственного интеллекта

19.06.2024

Western Digital анонсировала свой новый твердотельный накопитель WD Blue SN5000 NVMe, специально разработанный для творческих задач и задач искусственного интеллекта. Однако вместо того, чтобы просто использовать искусственный интеллект в своем названии, за этим безумием стоит метод, и продукт имеет агрессивно низкую цену в нынешних условиях.

В настоящее время размеры файлов вышли из-под контроля. Хотя видео 4K всегда занимало много места, игры стали больше, чем когда-либо, папки с мемами трещат по швам, а контент, созданный искусственным интеллектом, не тормозит. Чтобы справиться с громоздкими цифровыми накопителями и подготовить нас к использованию новейших приложений, WD Blue SN5000 имеет емкость до 4 ТБ.

Как и другие накопители с маркировкой Blue, этот не пытается конкурировать с лучшими твердотельными накопителями. Его максимальная емкость в 1200 ТБ соответствует WD SN850X емкостью 2 ТБ, вдвое меньше модели емкостью 4 ТБ и меркнет по сравнению с впечатляющими 219 000 ТБ в твердотельном накопителе AI TOP 100E от Gigabyte. Скорость последовательного чтения до 5500 МБ/с и скорость записи 5000 МБ/с также не позволяют максимально эффективно использовать разъем PCIe 4.0, но они достаточно быстрые, что вы, вероятно, не заметите.

500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ 4 ТБ Сек. скорость чтения 5000 МБ/с 5150 МБ/с 5150 МБ/с 5500 МБ/с Сек. скорость письма 4000 МБ/с 4900 МБ/с 4850 МБ/с 5000 МБ/с Случайное чтение 460 тыс. операций ввода-вывода в секунду 730 тыс. операций ввода-вывода в секунду 650 тыс. операций ввода-вывода в секунду 690 тыс. операций ввода-вывода в секунду Случайная запись 770 тыс. операций ввода-вывода в секунду 770 тыс. операций ввода-вывода в секунду 770 тыс. операций ввода-вывода в секунду 900 тыс. операций ввода-вывода в секунду Выносливость 300 ТБВт 600 ТБВт 900 ТБВт 1200 ТБВ Цена $79,99 $89,99 $149,99 $289,99

Его сила в оптимизации. WD заявляет, что производительность повышается на 24 % по сравнению с предыдущим поколением, а также лучше справляется с этапами 4 и 6 цикла обработки данных искусственного интеллекта, чем другие устройства этой серии. Без практического опыта я не могу сказать вам, как это реализуется в реальном мире, но цель состоит в том, чтобы помочь вам «максимизировать рабочие процессы создания контента в средах искусственного интеллекта».

Без сомнения, мой любимый аспект — цена. WD Blue SN5000 не является немедленной рекомендацией, так как существует множество других накопителей с аналогичными характеристиками, на которые предоставляются скидки, что уступает новичку, но рекомендованная розничная цена в 289,99 долларов США намного ниже привычной нам цены в 400 долларов США. для моделей емкостью 4 ТБ. Как только мы доберемся до того момента, когда они также выиграют от продаж, как в случае с Samsung 990 Pro , они, несомненно, станут одними из лучших бюджетных накопителей NVMe на рынке.

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